FOTO | Scriitoare din Alba Iulia premiată în Franța: Ce distincție a primit Sonia Elvireanu

Scriitoare din Alba Iulia premiată în Franța: Ce distincție a primit Sonia Elvireanu
O scriitoare din Alba Iulia a fost premiată în Franța.
Sonia Elvireanu a obținut Premiul internațional „Marceline Desbordes Valmore”, decernat la Paris de Societatea Poeților Francezi din Paris, în 24 aprilie 2026.
Sonia Elvireanu a fost premiată pentru volumul „La voix de la lumière”.
Sonia Elvireanu, cunoscută poetă, prozatoare, eseistă, critic literar și traducătoare, s-a remarcat de-a lungul timpului printr-o activitate culturală amplă și printr-o creație literară caracterizată de sensibilitate și profunzime contemplativă.
Membră a Uniunii Scriitorilor din România din anul 2012, Sonia Elvireanu a publicat poezie, proză și eseuri în importante reviste literare românești, precum „România literară” și „Viața Românească”. Printre volumele sale reprezentative se numără „Însoriri în sâmburele liniștii”, „Umbrele curcubeului” și „Le Regard…un lever de Soleil”.
Activitatea sa literară a fost apreciată atât în țară, cât și în străinătate, primind distincții acordate de Société des Poètes Français și de Academia poetică și literară din Provence. Între premiile obținute se numără „Prix François‑Victor Hugo”, „Prix Jacques Viesvil” și „Prix d’honneur.” Opera sa se remarcă printr-un lirism delicat, dominat de teme precum lumina, liniștea interioară, natura și introspecția spirituală.
Sonia Elvireanu absolvit Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, secția franceză-română, și a obținut titlul de doctor în filologie.
De-a lungul carierei sale didactice a activat ca profesor asociat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, predând totodată la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia.
