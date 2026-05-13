Curier Județean

FOTO | Scriitoare din Alba Iulia premiată în Franța: Ce distincție a primit Sonia Elvireanu

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Scriitoare din Alba Iulia premiată în Franța: Ce distincție a primit Sonia Elvireanu

O scriitoare din Alba Iulia a fost premiată în Franța.

Sonia Elvireanu a obținut Premiul internațional „Marceline Desbordes Valmore”, decernat la Paris de Societatea Poeților Francezi din Paris, în 24 aprilie 2026.

Sonia Elvireanu a fost premiată pentru volumul „La voix de la lumière”.

Sonia Elvireanu, cunoscută poetă, prozatoare, eseistă, critic literar și traducătoare, s-a remarcat de-a lungul timpului printr-o activitate culturală amplă și printr-o creație literară caracterizată de sensibilitate și profunzime contemplativă.

Membră a Uniunii Scriitorilor din România din anul 2012, Sonia Elvireanu a publicat poezie, proză și eseuri în importante reviste literare românești, precum „România literară” și „Viața Românească”. Printre volumele sale reprezentative se numără „Însoriri în sâmburele liniștii”, „Umbrele curcubeului” și „Le Regard…un lever de Soleil”.

Activitatea sa literară a fost apreciată atât în țară, cât și în străinătate, primind distincții acordate de Société des Poètes Français și de Academia poetică și literară din Provence. Între premiile obținute se numără „Prix François‑Victor Hugo”, „Prix Jacques Viesvil” și „Prix d’honneur.” Opera sa se remarcă printr-un lirism delicat, dominat de teme precum lumina, liniștea interioară, natura și introspecția spirituală.

Sonia Elvireanu absolvit Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, secția franceză-română, și a obținut titlul de doctor în filologie.

De-a lungul carierei sale didactice a activat ca profesor asociat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, predând totodată la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

15 mai 2026 | Atelier de creație pentru copii la Bucium: Narcise din ceară și bază de săpun, în cadrul unui unui eveniment premergător Sărbătorii Narciselor de la Negrileasa

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 secunde

în

13 mai 2026

De

Atelier de creație pentru copii la Bucium: Narcise din ceară și bază de săpun, în cadrul unui unui eveniment premergător Sărbătorii Narciselor de la Negrileasa Un atelier de creație pentru copii va avea loc vineri și sâmbătă, 15-16 mai la Bucium, la Punctul de Memorie Colectivă Bucium Poienim în cadrul căruia cei mici vor putea […]

Citește mai mult

Curier Județean

Primăria Alba Iulia alocă peste 245.000 de lei pentru repararea locurilor de joacă din municipiu. Intervenții în 29 de locații 

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

13 mai 2026

De

Primăria Alba Iulia alocă peste 245.000 de lei pentru repararea locurilor de joacă din municipiu. Intervenții în 29 de locații Primăria Alba Iulia alocă peste 245.000 de lei pentru repararea locurilor de joacă din municipiu. Administrația locală albaiuliană achiziționează lucrări de reparații și întreținere pentru echipamentele care deservesc locurile de joacă și spațiile de agrement […]

Citește mai mult

Curier Județean

17 mai 2026 | ,,Electra”, spectacolul de teatru pentru care japonezii au stat la o coadă de 5 km, se va juca la Sebeș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

13 mai 2026

De

,,Electra”, spectacolul de teatru pentru care japonezii au stat la o coadă de 5 km, se va juca la Sebeș Duminică, 17 mai 2026, începând cu ora 19.00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș are bucuria de a vă invita la spectacolul de teatru „Electra”, după Sofocle și Euripide, în regia lui Mihai Măniuțiu, o producție […]

Citește mai mult