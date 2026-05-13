VIDEO | TIR încărcat cu peste 26 mc de lemne, confiscat de polițiștii din Cluj. La volan era un tânăr de 27 de ani din Alba. Ce nereguli avea încărcătura
Un TIR încărcat cu peste 26 mc de lemne, a fost confiscat de polițiștii din Cluj. La volan era un tânăr de 27 de ani din județul Alba.
Potrivit IPJ Cluj, la data de 12 mai a.c., în jurul orei 11.00, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin au oprit pentru control, pe DN1 E60, un ansamblu de vehicule care se deplasa din direcția Poieni către Huedin, transportând material lemnos.
În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că transportul era însoțit de documente specifice pentru material lemnos, având ca punct de încărcare localitatea Remeți, județul Bihor, iar ca destinație localitatea Lancrăm, județul Alba.
Ansamblul de vehicule era condus de un bărbat de 27 de ani, din județul Alba.
În urma analizării documentelor de însoțire și a verificărilor efectuate în aplicația SUMAL, polițiștii au constatat suspiciuni privind existența unor diferențe între cantitatea de material lemnos transportată și cea înscrisă în documentele de însoțire.
Astfel, s-a procedat la inventarierea materialului lemnos, ocazie cu care s-a constatat faptul că în documentele de transport era înscrisă cantitatea de 20,5 metri cubi material lemnos din specia rășinoase, sortiment resturi de lemn, iar în urma măsurătorilor efectuate în teren a rezultat o cantitate totală de 26,7 metri cubi, fiind identificată o diferență în plus de aproximativ 6,2 metri cubi.
În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de transportul materialelor lemnoase cu aviz de însoțire emis în mod nelegal, pentru care diferența dintre volumul înscris în avizul de însoțire și volumul constatat cu ocazia controlului este de minimum 20%, dar nu mai puțin de 5,01 metri cubi de materiale lemnoase, faptă prevăzută de Codul Silvic.
Totodată, în vederea continuării cercetărilor, a fost dispusă ridicarea în vederea confiscării a ansamblului de vehicule, precum și a cantității de 26,7 metri cubi material lemnos din specia rășinoase, evaluată la aproximativ 8.100 de lei.
