17 mai 2026 | ,,Electra”, spectacolul de teatru pentru care japonezii au stat la o coadă de 5 km, se va juca la Sebeș
Duminică, 17 mai 2026, începând cu ora 19.00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș are bucuria de a vă invita la spectacolul de teatru „Electra”, după Sofocle și Euripide, în regia lui Mihai Măniuțiu, o producție a Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu.
De la premiera sa din anul 2005, spectacolul s-a bucurat de un succes constant pe scene prestigioase din Europa și Asia. „Electra este un spectacol care poartă în el sufletul unei lumi vechi și fragile, readus astăzi în fața publicului internațional printr-o extraordinară întâlnire între marea tragedie greacă și cântecul viu al Maramureșului” transmite Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.
Spectacolul „Electra” a reprezentat România la Expoziția Mondială de anul trecut din Japonia. După vizionarea producției, Comisarul General al Expoziției Mondiale 2025 de la Osaka, Koji Haneda, a mărturisit, într-o intervenție difuzată pe postul public japonez NHK, că nu a văzut niciodată o coadă de aproape 5 kilometri de spectatori care așteptau să obțină un bilet. Acesta a declarat că „Electra” i s-a părut cel mai profund, cel mai emoționant și cel mai reprezentativ spectacol prezentat pe parcursul întregii Expoziții Mondiale din Japonia.
Bazat pe texte de Sofocle și Euripide, spectacolul propune o viziune scenică profund contemporană asupra mitului antic, într-un dialog tulburător între tragedia greacă și muzica tradițională maramureșeană interpretată live de Grupul Iza.
Spectacolul face parte din programul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș, care se va desfășura în perioada 15-17 mai 2026. Accesul publicului este gratuit, se arată într-un comunicat transmis de administrația din Sebeș.
Pentru rezervări:
- telefon: 0372-930929
- email: [email protected]
- www.festivalulblaga.ro
