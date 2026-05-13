Curier Județean

17 mai 2026 | ,,Electra”, spectacolul de teatru pentru care japonezii au stat la o coadă de 5 km, se va juca la Sebeș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 minute

în

De

,,Electra”, spectacolul de teatru pentru care japonezii au stat la o coadă de 5 km, se va juca la Sebeș

Duminică, 17 mai 2026, începând cu ora 19.00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș are bucuria de a vă invita la spectacolul de teatru „Electra”, după Sofocle și Euripide, în regia lui Mihai Măniuțiu, o producție a Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu.

De la premiera sa din anul 2005, spectacolul s-a bucurat de un succes constant pe scene prestigioase din Europa și Asia. „Electra este un spectacol care poartă în el sufletul unei lumi vechi și fragile, readus astăzi în fața publicului internațional printr-o extraordinară întâlnire între marea tragedie greacă și cântecul viu al Maramureșului” transmite Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Spectacolul „Electra” a reprezentat România la Expoziția Mondială de anul trecut din Japonia. După vizionarea producției, Comisarul General al Expoziției Mondiale 2025 de la Osaka, Koji Haneda, a mărturisit, într-o intervenție difuzată pe postul public japonez NHK, că nu a văzut niciodată o coadă de aproape 5 kilometri de spectatori care așteptau să obțină un bilet. Acesta a declarat că „Electra” i s-a părut cel mai profund, cel mai emoționant și cel mai reprezentativ spectacol prezentat pe parcursul întregii Expoziții Mondiale din Japonia.

Bazat pe texte de Sofocle și Euripide, spectacolul propune o viziune scenică profund contemporană asupra mitului antic, într-un dialog tulburător între tragedia greacă și muzica tradițională maramureșeană interpretată live de Grupul Iza.

Spectacolul face parte din programul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș, care se va desfășura în perioada 15-17 mai 2026. Accesul publicului este gratuit, se arată într-un comunicat transmis de administrația din Sebeș.

Pentru rezervări:

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Soprana Alexandra Anușcă, originară din Blaj, pe podium la un concurs internațional de canto liric desfășurat în Italia

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

13 mai 2026

De

Soprana Alexandra Anușcă, originară din Blaj, pe podium la un concurs internațional de canto liric desfășurat în Italia Performanță internațională a sopranei Alexandra Anușcă, originară din Blaj.  Alexandra Anușcă s-a clasat pe locul al doilea la a cincea ediție a Concursul Internațional de Canto Liric „Giuditta Pasta”, desfășurat, în perioada 6-9 mai 2026, la Saronno, […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Mihaela Mih-Dehelean, mesaj emoționant de mulțumire pentru antrenorul său: ,,Disciplină, sacrificiu și puterea de a continua când alții renunță”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

13 mai 2026

De

Mihaela Mih-Dehelean, mesaj emoționant de mulțumire pentru antrenorul său: ,,Disciplină, sacrificiu și puterea de a continua când alții renunță” Sportiva din Alba, Mihaela Mih-Dehelean, legitimată la CS Unirea Alba Iulia, a publicat un mesaj de mulțumire pentru antrenorul său, Călin Brehăița. Mihaela Mih-Dehelean a transmis că îi mulțumește pentru tot ceea ce a devenit, povestit […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Mircea Haic, desemnat polițistul local al anului 2025 la Teiuș: „Bătălie permanentă pentru un oraș curat și sigur, fără fapte antisociale”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

13 mai 2026

De

Mircea Haic, desemnat polițistul local al anului 2025 la Teiuș: „Bătălie permanentă pentru un oraș curat și sigur, fără fapte antisociale” Mircea Haic a fost desemnat polițistul local al anului 2025 la Teiuș. „Activitatea primăriei noastre nu este doar legată de proiecte pentru comunitate, școală, activități multiple derulate pentru și în folosul concetățenilor noștri, ci […]

Citește mai mult