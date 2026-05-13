Ordin de protecție pe 12 luni pentru bărbatul care a agresat cu brutalitate o fetiță de 12 ani în Alba Iulia. Minora, înjunghiată cu șurubelniță în spate și torace și lovită cu pumnii și picioarele
Bărbatul din Alba Iulia care a agresat cu brutalitate o minoră și pe tatăl acesteia, pe fondul unui conflict mai vechi între vecini, este vizat de un ordin de protecție emis de Judecătoria Alba Iulia, luni, 11 mai 2026
Agresorul, aflat pe bicicletă, ar fi observat-o pe adolescentă în apropierea locului unde era așteptată de tatăl său. În urma unui schimb de replici privind o hotărâre civilă pronunțată în trecut între părți, bărbatul ar fi devenit violent.
Conform documentelor depuse la dosar, acesta ar fi lovit-o repetat pe minoră cu pumnii și picioarele, apoi ar fi înțepat-o de mai multe ori în zona spatelui și a toracelui cu un obiect contondent, descris de anchetatori ca fiind posibil o șurubelniță. Tatăl fetei a intervenit pentru a-și apăra copilul, moment în care a fost și el agresat.
Raportul medico-legal arată că adolescenta a suferit multiple traumatisme severe, inclusiv o plagă penetrantă toracică însoțită de hemopneumotorax, leziuni care i-au pus viața în pericol. Medicii au precizat că, fără intervenție chirurgicală rapidă, victima ar fi putut deceda. Pentru recuperare, aceasta are nevoie de aproximativ 50–55 de zile de îngrijiri medicale.
Tatăl fetei a suferit la rândul său răni provocate prin lovire și înțepare, necesitând între 8 și 10 zile de îngrijiri medicale. Leziunile sale nu i-au pus însă viața în pericol.
Instanța a reținut că între agresor și familie exista de mai mulți ani un conflict privind utilizarea unui drum. Potrivit motivării, bărbatul ar fi manifestat în timp un comportament intimidant și amenințător față de reclamant, inclusiv prin supravegherea ostentativă a acestuia și gesturi menite să provoace teamă.
În timpul procesului, pârâtul a recunoscut faptele și a declarat că este de acord cu emiterea ordinului de protecție. De asemenea, avocatul său nu s-a opus măsurilor solicitate de procurori, invocând faptul că inculpatul conștientizează gravitatea faptelor.
Judecătoria Alba Iulia a dispus emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni. Agresorul trebuie să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de victime, membrii familiei acestora, locuința lor și unitatea de învățământ a minorei. Totodată, i-a fost interzis orice contact cu persoanele protejate, inclusiv telefonic sau prin mesaje.
Magistrații au avertizat că încălcarea ordinului de protecție constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
În paralel, pe numele bărbatului a fost dispusă arestarea preventivă într-un dosar penal în care este cercetat pentru tentativă de omor.
