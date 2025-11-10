Zeci de ani de închisoare într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani cu firme și inculpați din Alba. Hotărâre la Tribunalul București

Peste 30 de ani de închisoare în regim de detenție este suma pedepselor aplicate de Tribunalul București într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare în care este implicați patroni și angajați ai unei firme din Alba care a beneficiat în trecut de contarcte de zeci de milioane de euro cu instituții ale statului. Este vorba despre societatea Winci Inc SRL (fosta Newamport Compani SRL), care a primit o amendă penală de 875.000 de lei. Denumirea societății a fost schimbată în 2022, când a și fost transferat sediul social, din Alba, în București. Hotărârea Tribunalului București a fost pronunțată pe 3 octombrie 2025 și a fost contestată cu apel de către cei șase inculpați. Societatea implicată este în procedură de insolvență începând cu anul 2025.

Potrivit rechizitoriului, în perioada noiembrie 2020 – martie 2021, patronul societății Newamport Compani SRL (B. N.), devenită Winci Inc SRL, cu ajutorul unui vechi partener de afaceri, devenit și el inculpat, (Ș. S. G.) a evidențiat în actele contabile şi în alte documente legale ale acestei societăţi, achiziții fictive de la o altă firmă, pentru servicii de dezinsecție anti-Covid 19, în valoare totală de 47.980.318 de lei, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind în cuantum de 7.660.723 de lei reprezentând TVA. Pe lângă infracțiunea de evaziune fiscală, reprezentantul firmei a comis, în opinia procurorilor și a judecătorului de la instanța de fond, trei acte materiale de delapidare, precum și infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, spălarea banilor și instigare la mărturie mincinoasă. Pedeapsa rezultantă aplicată de magistrat pe numele acestuia (B. N.) este de 14 ani de închisoare. Al doilea inculpat (Ș. S. G.) a fost condamnat la 9 ani și 8 luni de închisoare pentru evaziune fiscală, spălarea banilor și complicitate la delapidare.

În dosar este implicat și un angajat al Direcției de Sănătate Publică Alba (B. A. I.), al cărui contract de muncă a fost suspendat pe perioada procesului. Acesta este acuzat că a obținut, cu ajutorul a trei angajate de la DSP două adrese false, privind acțiuni ce trebuiau desfășurate în perioada pandemiei. Ulterior, administratorul firmei a depus aceste înscrisuri când a fost audiat în calitate de suspect în acest dosar, cu scopul de a obține „o soluţie de netrimitere în judecată faţă de acesta şi societate”. Angajatul DSP a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru fals material în înscrisuri oficiale și complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Soția patronului (B. M) a primit 2 ani cu executare pentru mărturie mincinoasă, iar alți doi inculpați (B. I.; V. D.) au primit, fiecare, câte 1 an și o lună de închisoare, tot pentru mărturie mincinoasă.

”Grad foarte ridicat de periculozitate şi nepăsare”

Magistratul de la Tribunalul București a apreciat că cei doi inculpați principali, parteneri de afaceri, „au dat dovadă de un grad foarte ridicat de periculozitate şi nepăsare faţă de normele legale, aceștia apărând a se considera deasupra legii chiar și după momentul începerii primelor controale”.

„Tribunalul reține că infracțiunile pentru care sunt cercetați constituie infracțiuni de un pericol social foarte ridicat, infracțiunile ce afectează bugetul de stat în această manieră fiind apte, prin amploarea fenomenului infracțional, să destabilizeze grav abilitatea statului de a-și atinge scopul. Mai mult, astfel de fapte sunt în măsură a crea un sentiment de neîncredere în abilitatea organelor statului de a asigura o colectare eficientă a taxelor și impozitelor la bugetul de stat. Tribunalul constată că inculpații au acționat într-o perioadă de constrângeri bugetare și sociale excepționale, profitând chiar de acest context pentru a simula achiziția de servicii de dezinfecție. În cel de-al doilea rând, inculpații au acționat într-o manieră remarcabil de profesionistă, manieră care poate fi calificată drept metodică, aceștia urmărind chiar să se perfecționeze în săvârșirea unor astfel de infracțiuni”, a mai susținut jduecătorul, în hotărâre.

Cei doi mai sunt acuzați că au acționat planificat, utilizând cunoștințe economice, fiscale, tehnice iar ulterior apelând la conexiunile avute în instituții publice relevante.

„În cel de-al treilea rând, tribunalul constată că inculpații nu apar a fi intenționat să acționeze o singură dată, într-un posibil episod accidental, fiind administrate probe din care rezultă că aceștia pregăteau deja metode mai performante, mai greu de depistat, de a săvârși infracțiunea de evaziune fiscală. În cel de-al patrulea rând, tribunalul constată că inculpații au acționat cu sume extrem de ridicate de bani, sume ce era previzibil că vor atrage atenția autorităților competente, împrejurare care însă nu pare a le fi creat o temere specifică. În cel de-al cincilea rând, tribunalul constată că inculpații sunt persoane cu venituri peste medie, chiar înstărite, săvârșind infracțiunea doar din dorința de a se îmbogăți, nu dintr-o nevoie stringentă de bani. Cu privire la prejudiciul cauzat, tribunalul reține că acesta este unul extrem de ridicat, respectiv aproximativ 1 milion și jumătate de euro, bugetul național consolidat fiind afectat într-o perioadă de presiune bugetară excepțională”, se mai precizează în dcoumentul citat. Firma judecată și cei doi afaceriști au fost obligați să achite la bugetul de stat prejudiciul de 7.682.840 de lei, la care se vor calcula obligaţii fiscale accesorii.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, la Curtea de Apel București, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.

