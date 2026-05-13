Programul pe zile la Untold 2026: Când vor urca pe scena festivalului headlinerii Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Swae Lee și Flo-Rida
Programul pe zile la Untold 2026: Când vor urca pe scena festivalului headlinerii Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Swae Lee și Flo-Rida
UNTOLD anunță programul pe zile pentru cea de-a unsprezecea ediție, iar headlinerii festivalului vor susține concerte memorabile după cum urmează: joi, 6 august, legendarul STING va urca pe Mainstage alături de The Chainsmokers, James Hype, Maddix și Smiley. Tot joi la Galaxy, Carl Cox revine la UNTOLD, la Alchemy, fanii se vor întâlni cu Gramatik, Grasu XXL, Marko Glass ft. Bvcovia, iar la Daydreaming, Whomadewho Hybrid DJ Set.
Vineri, superstarul Zara Larsson va aduce cele mai cunoscute hituri care au devenit virale în întreaga lume pe Mainstage, iar Swae Lee, Kygo, Marshmello, Sebastian Ingrosso și Puya vor prezenta show-uri memorabile în cea de-a doua zi a festivalului. La Galaxy, Gordo și Maceo Plex vin cu seturi speciale, la Alchemy, publicul urban se va întâlni cu Pendulum, Paraziții și Erika Isac, iar la Daydreaming, fanii se vor distra până la răsărit cu Sébastien Léger și Mano Le Tough.
Cea de-a treia zi de UNTOLD va continua cu o premieră în România: concert Lewis Capaldi la Mainstage, alături de Martin Garrix, Lost Frequencies și MËSTIZA. Scena Galaxy va include super artiști precum Holy Priest, Mau P și Joseph Capriati. Denzel Curry vine pentru prima dată la UNTOLD la scena Alchemy, iar show-urile Camo & Krooked, Deliric x Silent Strike x Muse Orchestra, Petre Ștefan și Albert NBN vor completa o seară spectaculoasă de festival. La Daydreaming, Rampue și Shimza vor încheia cea de-a treia zi de UNTOLD.
Duminică pe Mainstage vor urca Flo-Rida, Tash Sultana, Steve Aoki, Afrojack b2b R3HAB. La Galaxy, fanii tehno se vor întâlni cu MRAK, Jamie Jones și Sara Landry. La Alchemy, iubitorii de urban se vor bucura de show-urile Andy C, Șatra B.E.N.Z., Noua Unspe, Azteca și Rava. Iar la Daydreaming, fanii vor dansa până la închiderea festivalului pe muzica lui Jan Blomqvist și Major League DJZ.
În următoarea perioadă, UNTOLD va anunța și alți artiști la toate aceste scene, dar și pentru scenele Time, Tram, Retro, precum și show-uri surpriză.
Fanii UNTOLD care doresc să se bucure de cea de-a unsprezece ediție UNTOLD pot achiziționa bilete la preț special, în cantitate limitată, 1000 de bilete pe zi, la cel mai bun preț. Prețurile pentru Day Tickets GA este de 69 de EUR + taxe/zi, iar VIP Day este 99 de EUR + taxe/zi. Abonamentele și biletele de o zi în rate pot fi achiziționate în maximum 3 rate până în 26 mai, iar din 27 mai, pot fi cumpărate doar în două rate. Mai multe detalii pe untold.com
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Sibiul fierbe înainte de finala Cupei României dintre ”U” Cluj și Universitatea Craiova: Avertismentul autorităților privind circulația rutieră
Sibiul fierbe înainte de finala Cupei României dintre ”U” Cluj și Universitatea Craiova: Avertismentul autorităților privind circulația rutieră Autoritățile din Sibiu au emis o serie de recomadnări înainte de finala Cupei României care va avea loc astăzi, 13 mai 2026, de la ora 20:00. Poliția din Sibiu a transmis că fluxul de oameni va atrage […]
Femeile însărcinate ar putea avea dreptul la însoţitor în spital pe durata naşterii și până la externare – Proiect
Femeile însărcinate ar putea avea dreptul la însoţitor în spital pe durata naşterii și până la externare – Proiect Un proiect de lege, care ar putea schimba semnificativ condițiile din maternitățile din România și care a fost depus în Parlament de senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu, prevede garantarea dreptului femeilor însărcinate de a fi însoțite în […]
PIB-ul României, în scădere în primul trimestru: Dezastrul lăsat de Guvernul Bolojan, confirmat de datele publicate de INS
PIB-ul României, în scădere în primul trimestru: Dezastrul lăsat de Guvernul Bolojan, confirmat de datele publicate de INS Institutul Național de Statistică a publicate datele conform cărora, produsul intern brut a scăzut în trimestrul I 2026 cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul intern brut s-a redus cu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Programul pe zile la Untold 2026: Când vor urca pe scena festivalului headlinerii Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Swae Lee și Flo-Rida
Programul pe zile la Untold 2026: Când vor urca pe scena festivalului headlinerii Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Swae Lee...
Sibiul fierbe înainte de finala Cupei României dintre ”U” Cluj și Universitatea Craiova: Avertismentul autorităților privind circulația rutieră
Sibiul fierbe înainte de finala Cupei României dintre ”U” Cluj și Universitatea Craiova: Avertismentul autorităților privind circulația rutieră Autoritățile din...
Știrea Zilei
Ordin de protecție pe 12 luni pentru bărbatul care a agresat cu brutalitate o fetiță de 12 ani în Alba Iulia. Minora, înjunghiată cu șurubelniță în spate și torace și lovită cu pumnii și picioarele
Ordin de protecție pe 12 luni pentru bărbatul care a agresat cu brutalitate o fetiță de 12 ani în Alba...
VIDEO | TIR încărcat cu peste 26 mc de lemne, confiscat de polițiștii din Cluj. La volan era un tânăr de 27 de ani din Alba. Ce nereguli avea încărcătura
TIR încărcat cu peste 26 mc de lemne, confiscat de polițiștii din Cluj. La volan era un tânăr de 27...
Curier Județean
FOTO | Mircea Haic, desemnat polițistul local al anului 2025 la Teiuș: „Bătălie permanentă pentru un oraș curat și sigur, fără fapte antisociale”
Mircea Haic, desemnat polițistul local al anului 2025 la Teiuș: „Bătălie permanentă pentru un oraș curat și sigur, fără fapte...
13 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
13 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus. Din moaștele ei a izvorât mir tămăduitor, care vindeca toate bolile
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus....
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali Ziua internațională a asistenților medicali este celebrată, la 12 mai, în întreaga...