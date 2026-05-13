Sibiul fierbe înainte de finala Cupei României dintre ”U” Cluj și Universitatea Craiova: Avertismentul autorităților privind circulația rutieră

Autoritățile din Sibiu au emis o serie de recomadnări înainte de finala Cupei României care va avea loc astăzi, 13 mai 2026, de la ora 20:00. 

Poliția din Sibiu a transmis că fluxul de oameni va atrage cu siguranță ambuteiaje rutiere.

Cele mai aglomerate artere sunt, începând cu ora 17:00, vor fi Bd. C. Coposu, Calea Dumbrăvii, Bd. Victoriei, precum și străzile adiacente care converg spre Stadionul Municipal. 

Traficul rutier va fi închis, între orele 18:00 și 20:00 și timp de 45 de minute după încheierea meciului, pe străzile Rennes, Școala de Înot, N. Olahus, O. Goga (între str. N. Olahus și str. A. Vlahuță) și pe str. Aurel Vlaicu.

Suporterii care vin să își susțină echipa vor aglomera atât căile rutiere de acces spre stadion, cât și pe cele pietonale. O parte dintre aceștia vor sosi cu trenul, alții organizați cu autocare sau mașini personale.

Mai multe echipe ale poliției rutiere, de ordine publică, dar și cuplurile chinotehnice vor asigura măsurile de siguranță publică și rutieră din municipiul Sibiu.

În acest sens, le recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în trafic și să dea dovadă de respect în trafic.

Recomandarea polițiștilor rutieri adresată spectatorilor este de a folosi mijloacele de transport în comun sau de a se deplasa pe jos, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu. 

