Sibiul fierbe înainte de finala Cupei României dintre ”U” Cluj și Universitatea Craiova: Avertismentul autorităților privind circulația rutieră
Sibiul fierbe înainte de finala Cupei României dintre ”U” Cluj și Universitatea Craiova: Avertismentul autorităților privind circulația rutieră
Autoritățile din Sibiu au emis o serie de recomadnări înainte de finala Cupei României care va avea loc astăzi, 13 mai 2026, de la ora 20:00.
Poliția din Sibiu a transmis că fluxul de oameni va atrage cu siguranță ambuteiaje rutiere.
Cele mai aglomerate artere sunt, începând cu ora 17:00, vor fi Bd. C. Coposu, Calea Dumbrăvii, Bd. Victoriei, precum și străzile adiacente care converg spre Stadionul Municipal.
Traficul rutier va fi închis, între orele 18:00 și 20:00 și timp de 45 de minute după încheierea meciului, pe străzile Rennes, Școala de Înot, N. Olahus, O. Goga (între str. N. Olahus și str. A. Vlahuță) și pe str. Aurel Vlaicu.
Suporterii care vin să își susțină echipa vor aglomera atât căile rutiere de acces spre stadion, cât și pe cele pietonale. O parte dintre aceștia vor sosi cu trenul, alții organizați cu autocare sau mașini personale.
Mai multe echipe ale poliției rutiere, de ordine publică, dar și cuplurile chinotehnice vor asigura măsurile de siguranță publică și rutieră din municipiul Sibiu.
În acest sens, le recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în trafic și să dea dovadă de respect în trafic.
Recomandarea polițiștilor rutieri adresată spectatorilor este de a folosi mijloacele de transport în comun sau de a se deplasa pe jos, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Femeile însărcinate ar putea avea dreptul la însoţitor în spital pe durata naşterii și până la externare – Proiect
Femeile însărcinate ar putea avea dreptul la însoţitor în spital pe durata naşterii și până la externare – Proiect Un proiect de lege, care ar putea schimba semnificativ condițiile din maternitățile din România și care a fost depus în Parlament de senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu, prevede garantarea dreptului femeilor însărcinate de a fi însoțite în […]
PIB-ul României, în scădere în primul trimestru: Dezastrul lăsat de Guvernul Bolojan, confirmat de datele publicate de INS
PIB-ul României, în scădere în primul trimestru: Dezastrul lăsat de Guvernul Bolojan, confirmat de datele publicate de INS Institutul Național de Statistică a publicate datele conform cărora, produsul intern brut a scăzut în trimestrul I 2026 cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul intern brut s-a redus cu […]
VIDEO | Autostrada Sibiu-Pitești: A fost străpunsă și a doua galerie a tunelului Robești
Autostrada Sibiu-Pitești: A fost străpunsă și a doua galerie a tunelului Robești A fost străpunsă astăzi și a doua galerie a tunelului Robești de pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1), a anunțat în seara zilei de marți, 13 mai 2026, Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „În acest moment ambele […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sibiul fierbe înainte de finala Cupei României dintre ”U” Cluj și Universitatea Craiova: Avertismentul autorităților privind circulația rutieră
Sibiul fierbe înainte de finala Cupei României dintre ”U” Cluj și Universitatea Craiova: Avertismentul autorităților privind circulația rutieră Autoritățile din...
Femeile însărcinate ar putea avea dreptul la însoţitor în spital pe durata naşterii și până la externare – Proiect
Femeile însărcinate ar putea avea dreptul la însoţitor în spital pe durata naşterii și până la externare – Proiect Un...
Știrea Zilei
Ordin de protecție pe 12 luni pentru bărbatul care a agresat cu brutalitate o fetiță de 12 ani în Alba Iulia. Minora, înjunghiată cu șurubelniță în spate și torace și lovită cu pumnii și picioarele
Ordin de protecție pe 12 luni pentru bărbatul care a agresat cu brutalitate o fetiță de 12 ani în Alba...
VIDEO | TIR încărcat cu peste 26 mc de lemne, confiscat de polițiștii din Cluj. La volan era un tânăr de 27 de ani din Alba. Ce nereguli avea încărcătura
TIR încărcat cu peste 26 mc de lemne, confiscat de polițiștii din Cluj. La volan era un tânăr de 27...
Curier Județean
13 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
13 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ...
Șofer din Cricău, REȚINUT de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului. A condus mașina cu o alcoolemie de 1,13 mg/l
Șofer din Cricău, REȚINUT de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului. A condus mașina cu o alcoolemie de 1,13 mg/l...
Politică Administrație
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume...
Opinii Comentarii
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus. Din moaștele ei a izvorât mir tămăduitor, care vindeca toate bolile
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus....
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali Ziua internațională a asistenților medicali este celebrată, la 12 mai, în întreaga...