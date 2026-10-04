Doliu la Spitalul Municipal Aiud: A murit medicul Azzam Afaneh / „Plecarea sa lasă un gol profund”

Colectivul Spitalului Municipal Aiud este în doliu după trecerea la cele veșnice a doctorului Azzam Afaneh, medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă, un profesionist dedicat și un coleg deosebit, a cărui plecare lasă un gol profund în comunitatea medicală.

„Colectivul Spitalului Municipal Aiud își exprimă profunda tristețe și sincerele regrete la trecerea în cele veșnice a domnului doctor Azzam Afaneh, medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă, un profesionist dedicat și un coleg deosebit.

Prin întreaga sa activitate medicală, prin devotamentul față de pacienți și prin omenia sa, doctorul Azzam Afaneh a fost o parte importantă a comunității noastre medicale. Plecarea sa lasă un gol profund în inimile celor care l-au cunoscut și apreciat.

În aceste clipe de grea încercare, suntem alături de familia îndurerată și îi transmitem întreaga noastră compasiune, sincere condoleanțe și putere pentru a trece peste această dureroasă pierdere.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții spitalului aiudean.

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