Foto | Campionatul Național de Arc Istoric 2026, în Cetatea Alba Carolina: Rezultate excelente pentru arcașii de la CSM Unirea Alba Iulia

Campionatul Național de Arc Istoric 2026, în Cetatea Alba Carolina: Rezultate excelente pentru arcașii de la CSM Unirea Alba Iulia

Sâmbătă, 3 octombrie 2026, Șanțurile Cetății Alba Carolina au găzduit Campionatul Național de Arc Istoric – proba sportivă „Arc Istoric”, competiție organizată de Secția de Arc Sagittarii din cadrul CSM Unirea Alba Iulia.

La start s-au aliniat 51 de sportivi, reprezentând 14 cluburi, într-o probă spectaculoasă, care îmbină performanța sportivă cu elemente inspirate din tradiția și istoria trasului cu arcul.

Ce înseamnă proba sportivă „Arc Istoric”?

Regulamentul permite utilizarea exclusivă a unor tipuri de arcuri cu caracter istoric sau tradițional: replici de arcuri tradiționale recurve și longbow, realizate din materiale moderne sau naturale (HBM și HBN), arcuri tradiționale recurve cu fereastră (TR-RB), precum și arbalete istorice. Săgețile sunt confecționate din lemn sau bambus, fiind permise exclusiv penele naturale.

Caracterul aparte al probei este completat de ținuta istorică sau etnică, vestimentația sportivă obișnuită nefiind permisă.

Competiția de la Alba Iulia s-a desfășurat pe 24 de ținte, împărțite în trei terenuri: ținte Target, ținte 3D, reprezentând siluete tridimensionale de animale, și ținte istorice și tehnice, cum ar fi triunghiul tibetan sau ținte aflate în mișcare. Fiecare țintă aduce o provocare diferită, iar distanțele de tragere sunt, de regulă, necunoscute sportivilor.

Rezultate excelente ale sportivilor de la CSM Unirea Alba Iulia

CSM Unirea Alba Iulia a fost reprezentat de 11 arcași, care au obținut 6 medalii – 4 de aur și 2 de argint, precum și clasări importante:

Sîrbu Alexandru Daniel – campion național, TR-RB masculin, adult senior

Stănculescu Horațiu – locul 4, TR-RB masculin, adult senior

Sîrbu Daniela – vicecampioană națională, TR-RB feminin, adult senior

Rădulescu Gabriel – vicecampion național, TR-RB masculin, veteran

Sîrbu Maria – campioană națională, TR-RB feminin, mini 10–12 ani

Anton Valentin – locul 5, HBM masculin, adult senior

Nechimiș Ștefan – locul 7, HBM masculin, adult senior

Anghel Dumitru – locul 10, HBM masculin, adult senior

Kiss Kinga – vicecampioană națională, HBM feminin, adult senior

Szabo Csaba – campion național, HBM masculin, veteran

Costea Oana – campioană națională, HBM feminin, young adult 18–20 ani.

„Felicitări tuturor sportivilor noștri!

Mulțumim tuturor celor care au contribuit la organizarea Campionatului Național și celor 51 de arcași care au venit la Alba Iulia și au dat viață, prin sport, unuia dintre cele mai frumoase spații ale Cetății Alba Carolina.

Mulțumim Primăriei Municipiului Alba Iulia și domnului Urcan Radu Mircea, directorul CSM Unirea Alba Iulia, pentru sprijinul acordat sportului în general și sporturilor cu arcul în special”, au transmis reprezentanții secției de Arc Sagittarii din cadrul CSM Unirea Alba Iulia.

credit foto: Ladányi Árpád Csaba

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