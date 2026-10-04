Foto | De pe apă, pe cer: Aeronava „Ivan Patzaichin”, zbor inaugural la Chișinău, cu familia marelui campion la bord
Numele lui Ivan Patzaichin a ajuns din nou deasupra apelor, de această dată nu într-o canoe, ci la bordul unui Boeing 737 MAX 8 al companiei TAROM. Aeronava care poartă numele marelui campion și-a efectuat primul zbor oficial către Chișinău, într-un eveniment care a îmbinat omagiul adus unei legende a sportului românesc cu celebrarea legăturilor istorice dintre România și Republica Moldova.
Zborul inaugural a avut loc sâmbătă, 3 octombrie 2026, marcând intrarea oficială în exploatare a celei de-a doua aeronave Boeing 737 MAX 8 din flota TAROM.
Un vis din copilărie, împlinit simbolic la înălțime
La bord s-au aflat Georgiana Potzaichin, soția campionului, și Ivona Potzaichin-Rusu, fiica acestuia. Prezența lor a transformat cursa inaugurală într-un moment profund emoționant pentru familia celui care a scris istorie în sportul mondial.
„În copilărie, tata privea avioanele care treceau pe deasupra Deltei și visa să devină pilot. Viața l-a purtat către performanță pe apă, dar bucuria zborului a rămas cu el”, a mărturisit Ivona Potzaichin-Rusu.
Fiica marelui sportiv a vorbit despre emoția de a se afla la bordul aeronavei care îi poartă numele tatălui și despre felul în care destinul acestuia pare să fi unit, simbolic, cele două mari pasiuni: apa și zborul.
Alegerea capitalei Republicii Moldova pentru primul zbor comercial nu a fost întâmplătoare. Evenimentul marchează și centenarul inaugurării primelor linii aeriene naționale care legau Bucureștiul de Chișinău, prin rutele istorice București–Galați–Chișinău și București–Galați–Iași–Chișinău.
La sosirea pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, aeronava a fost întâmpinată cu tradiționalul salut al tunurilor de apă, un ceremonial cu o semnificație aparte în cazul unui avion care poartă numele unui om a cărui viață a fost legată de apă.
La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților din România și Republica Moldova, conducerea TAROM, membri ai familiei Patzaichin și reprezentanți ai presei.
Un omagiu pentru șapte medalii olimpice
Ivan Patzaichin rămâne unul dintre cei mai mari sportivi români din toate timpurile. Cele șapte medalii olimpice, dintre care patru de aur și trei de argint, reprezintă mărturia unei cariere construite prin disciplină, perseverență și o extraordinară capacitate de a depăși obstacolele.
TAROM continuă, prin această inițiativă, tradiția de a atribui aeronavelor numele unor personalități care au dus România pe cele mai înalte podiumuri ale lumii. Prima aeronavă Boeing 737 MAX 8 din noua serie a primit numele lui Mircea Lucescu.
Directorul general TAROM, Cristian Anghel, a subliniat că alegerea numelui Ivan Patzaichin reprezintă atât un omagiu adus performanței, cât și o reafirmare a valorilor de care compania dorește să se apropie.
sursa: TAROM, TVR, Agerpres, Mediafax
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