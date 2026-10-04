Accident în Arieșeni: O femeie de 25 de ani, din județul Arad, rănită după ce s-a răsturnat cu ATV-ul pe un drum industrial

Sâmbătă, 3 octombrie 2026, în jurul orei 13.40, polițiștii Postului de Poliție Arieşeni au fost sesizați cu privire la faptul că pe raza comunei, a avut loc un eveniment rutier.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că o femeie, în vârstă de 25 de ani, din comuna Seleuș, județul Arad, în timp ce se deplasa cu un vehicul de tip ATV, pe un drum industrial, ar fi pierdut controlul asupra acestuia, răsturnându-se în șanț.

În urma evenimentului, femeia a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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