În Alba, 15 trasee de autobuz pe care operatorii nu s-au înghesuit, scoase din nou la licitație

Consiliul Județean Alba pregătește o nouă licitație pentru rutele de transport public de călători din Alba rămase fără operator după cinci proceduri. Între timp, acestea funcționează prin atribuiri directe prelungite din jumătate în jumătate de an.

Este vorba de 15 trasee, după cum urmează:

Zona Aiud

Lot 11: Aiud – Ponor – Geogel

Lot 13: Aiud – Hopârta – Turdaș

Lot 14: Aiud – Beța

Lot 18: Aiud – Mirăslău – Lopadea Veche

Zona Ocna Mureș

Lot 22: Ocna Mureș – Noșlac – Găbud

Lot 23: Ocna Mureș – Fărău – Șilea

Zona Alba Iulia

Lot 29: Alba Iulia – Vințu de Jos – Pianu de Sus

Zona Blaj

Lot 35: Blaj – Pănade

Lot 38: Blaj – Cergău Mare

Lot 40: Blaj – Lunca – Cenade

Zona Cugir

Lot 50: Cugir – Vințu de Jos – Sebeș

Lot 53: Cugir – Săliștea

Lot 54: Cugir – Balomiru de Câmp – Ceru Băcăinți

Lot 55: Cugir – Șibot

Lot 71: Cugir – Balomiru de Câmp

Numărul lotului coincide cu codul traseului din Programul de transport județean.

Valoarea totală estimată a contractelot propuse este 6.764.711 lei fără TVA, pe 6 ani.

Câștigătorii ar urma să fie ales după criteriul „cel mai bun raport calitate-preț”.

Un proiect de hotărâre privind actualizarea documentației de atribuire urmează să fie supus dezbaterii și aprobării aleșilor județeni în ședința extraordinară de luni, 5 octombrie 2026.

Contractul-cadru al județului s-a bazat pe un program de 59 de trasee. După cinci proceduri de licitație deschisă online, prin SEAP, au fost atribuite 33 dintre ele, pe contracte de 6 ani. Câștigătorii sunt Excelent Trans, Livio Dario, Samflora Impex Prod, Tur Cento Trans și Voltrans.

Două stații noi la Sohodol

Proiectul de hotărâre care va intra la aprobare luni, 5 octombrie 2026 conține și o modificare locală. Operatorul Samflora Impex Prod a cerut, prin adresa din 18 septembrie 2026, prelungirea traseului 46 (Câmpeni–Vidra–Târsa) cu două stații în comuna Sohodol, ca elevii de acolo să ajungă la școlile din Câmpeni.

Consiliul local Sohodol a aprobat amplasamentele pe 21 septembrie. Dacă proiectul trece, se încheie un act adițional la contractul existent, iar tarifele noilor stații se calculează după tariful mediu de pe traseu.

În program mai apar și ieșiri de rute. Traseele 20 și 21 (Ocna Mureș) și traseul 57 (Sebeș–Daia Română) au trecut în programele unor asociații intercomunitare de transport.

Proiectul de hotărâre poate fi văzut AICI.

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