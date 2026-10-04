Cum poți strânge cartofii la timp în octombrie, când riscul de îngheț este amenințător: Opt strategii pe care fermierii le iau în calcul

Cum poți strânge cartofii la timp când octombrie, când riscul de îngheț este amenințător: Opt strategii pe care fermierii le iau în calcul

Ploile de toamnă, temperaturile scăzute și riscul de îngheț transformă recolta târzie într-o cursă contra cronometru. Iată ce recomandă practica agricolă.

Octombrie este luna în care mulți cultivatori de cartofi, de la gospodăriile din zonele montane până la fermele mari, își joacă o parte importantă din venitul anului. Solul umed, nopțile reci și zilele tot mai scurte lasă puțin loc de greșeală. Recomandările agronomice converg spre câteva direcții.

Urmărește fereastra meteo, nu calendarul

Data de pe calendar contează mai puțin decât prognoza pe 7-10 zile. Specialiștii recomandă planificarea recoltării pe zilele uscate și identificarea din timp a „ferestrelor” de 2-3 zile fără precipitații. Un sol ușor zvântat se desprinde mai bine de tuberculi și reduce pierderile la sortare.

Distruge vrejii cu 10-14 zile înainte

Eliminarea vegetației (mecanic, chimic sau combinat) permite pielii tuberculilor să se întărească și reduce riscul de rănire la scoatere. În același timp, oprește transferul bolilor foliare, precum mana, către tuberculi. Fermierii care sar peste această etapă riscă să aibă tuberculi cu coaja fragilă, greu de depozitat.

Verifică temperatura solului și a tuberculilor

Intervalul considerat optim pentru recoltare este în jur de 10-15°C. Sub aceste valori, tuberculii devin mai sensibili la lovituri și apar petele negre de impact. Dimineața devreme, când e frig, mulți fermieri amână scoaterea câteva ore.

Pregătește utilajele înainte de prima zi bună

O defecțiune într-o zi cu vreme bună poate costa mai mult decât reparația în sine. Verificarea benzilor, lanțurilor, rulmenților și a sistemelor de separare a bulgărilor se face cu o săptămână înainte. Reglajul fin contează: viteza de înaintare și intensitatea scuturării trebuie adaptate tipului de sol, pentru că un reglaj prea agresiv produce răni, iar unul prea blând lasă tuberculi în pământ.

Ordonează parcelele după prioritate

Se recoltează mai întâi soiurile timpurii și parcelele cu risc (zone joase, unde apa stagnează, sau terenuri cu boli). Soiurile târzii și parcelele bine drenate pot aștepta. Împărțirea pe parcele reduce haosul și permite folosirea optimă a utilajelor și a oamenilor.

Asigură forța de muncă și logistica

Lipsa mâinii de lucru sezoniere rămâne o problemă majoră. Contractarea din timp a echipelor, stabilirea clară a fluxului câmp-sortare-transport și existența unor spații de depozitare pregătite evită blocajele. Un tub de transport bine calibrat poate face diferența între o zi eficientă și una cu stocuri de tuberculi lăsate la intemperii.

Limitează loviturile pe tot lanțul

Tuberculii rănit se depreciază rapid. Specialiștii recomandă reducerea înălțimii de cădere (sub aproximativ 15-20 cm acolo unde e posibil), folosirea benzilor căptușite și evitarea manipulării brutale la încărcare. O bună parte din pierderile de calitate se produc după recoltare, nu în câmp.

Pregătește depozitul pentru ce urmează

Spațiul de păstrare se curăță și se dezinfectează în prealabil, iar ventilația se verifică. După umplere, cartofii au nevoie, de regulă, de o perioadă de vindecare a rănilor, la temperaturi moderate și umiditate ridicată, urmată de scăderea treptată a temperaturii. Valorile exacte diferă în funcție de destinație (consum, procesare sau sămânță), așa că merită verificate cu recomandările pentru soiul respectiv.

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