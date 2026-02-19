Sport

Divizionarele terțe din Alba, ultimele repetiții înaintea debutului sezonului | Vezi programul și adversarii pentru CIL Blaj, Metalurgistul Cugir, CSU Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia

Divizionarele terțe din Alba, ultimele repetiții înaintea debutului sezonului | Programul și adversarii pentru CIL Blaj, Metalurgistul Cugir, CSU Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia

Cele 4 formații din Alba au parte în acest weekend de ultimele repetiții înaintea startului sezonului de primăvară, CIL Blaj, Metalurgistul Cugir și CSU Alba Iulia jucând vineri, iar CSM Unirea Alba Iulia – sâmbătă.

Citește și: Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarnă realizate de CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia

Astfel, vineri, 20 februarie sunt programate întâlniri pentru 3 dintre divizionarele terțe din județ, toate jocurile fiind la ora 14.00:

*CIL Blaj – Sănătatea Cluj (locul 4 în Seria 8 din Liga 3), pe Stadionul din Parcul „Avram Iancu”;

*Metalurgistul Cugir – Unirea DMO (locul 11 în Seria 7), pe Stadionul „Pielarul” din Sebeș;

*ACS Mediaș (locul 4 în Seria 6) – CSU Alba Iulia.

Sâmbătă, 21 februarie, pe „Cetate”, de la ora 12.00, este disputa dintre CSM Unirea Alba Iulia și Kids Tâmpa Brașov (locul 11 în Seria 4). Este prima apariție a anului pe arena albaiuliană pentru gruparea „alb-negrilor”, care inițial mai aveau un amical programat în această zi, cu CSM Deva, test anulat după revenirea din cantonamentul din Antalya.

În prima rundă din 2026 sunt două derby-uri „de Alba”, Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia (vineri, 27 februarie) și CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj (sâmbătă, 28 februarie), ambele la ora 14.00.

