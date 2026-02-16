Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarnă realizate de CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia
CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CS Universitar Alba Iulia, cele 4 divizionare terțe din Seria 7 a Ligii 3, mai au două săptămâni până la reluarea sezonului.
În această iarnă, reprezentantele Albei pe a treia scenă fotbalistică au mutat destul de discret pe piața transferurilor, nefiind înregistrate achiziții numeroase, comparativ cu precedentele perioade de mercato, totalizându-se până în prezent 18 achiziții (8 jucători underi).
CSM Unirea Alba Iulia are ca obiectiv promovarea în Liga 2, Metalurgistul Cugir se bate pentru accederea în play-off, iar CIL Blaj și CSU Alba Iulia vor evolua în play-off, asta după ce Hidro Mecanica Șugag a abandonat recent și s-a retras.
Printre cele mai importante nume care au ajuns în intersezon la formațiile din Alba sunt Mihaiu și Ducan (CSM Unirea Alba Iulia), B. Minteuan (Metalurgistul Cugir), Ntim și Gallini (CIL Blaj) sau Gâțan (revenit la CSU Alba Iulia), Oficial, perioada de transferuri s-a încheiat în 9 februarie și mai pot fi înregimentați numai jucători liberi de contract sau care și-au depus documentele aferente în acest sens înaintea datei respective. În cele ce urmează vă prezentăm bursa trasferurilor din Liga 3 pentru echipele din Alba, la nivel de seniori.
*CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Dragoș Militaru, nou):
*veniri: Mihaiu (CSM Slatina, liber), Miclăuș (CFR Cluj, împrumut), Ducan (Farul Constanța, liber);
*plecări: Tănase (liber), A. Pop (liber);
*Metalurgistul Cugir (antrenor Lucian Itu):
*veniri: B. Minteuan (Viitorul Cluj), E. Sanchez (CD Doramas Cruce de Arinaga, Spania), Dobre (SC Popești Leordeni);
*plecări: Agbomoniyi (liber, Unirea DMO), Cristache (CSO Băicoi, via Concordia Chiajna), R. Trif (liber, Spicul Daia Română);
*CIL Blaj (antrenor Daniel Tătar):
*veniri: Gallini (NK Radnicki, Croația), Ntim (împrumut, Hermannstadt), Vodă (liber, FC Bacău), Bejan (împrumut, Hermannstadt), Frățilă (CSȘ Blaj);
*plecări: Nai (liber, Unirea DMO), Borza (liber), Pașca-Igna (liber, Viitorul Sântimbru), Man (liber, CSU Alba Iulia), Gliga (liber, Inter Stars Sibiu);
*CSU Alba Iulia (antrenor Nicolae Ghișa):
*veniri: P. Cristea (Daco-Getica București, împrumut), Vancea, Florea și B. Pop (Sporting Cluj, împrumut), Bercheșan (Sticla Arieșul Turda), Gâțan (Viitorul Cluj, împrumut, ex-Metalul Buzău), Man (ex-CIL Blaj);
*plecări: Cr. Radu (revenire Corvinul Hunedoara Under 17), Șerban (Irlanda, la muncă), D. Olălău (Performanța Ighiu), R. Păcurar (liber), Crîng (liber).
Cele mai numeroase modificări în efectiv s-au produs la formația universitară, care în continuare este fidelă strategiei implementată în vară, mizând pe jucători tineri.
Sezonul de primăvară debutează spectaculos, cu două derby-uri „de Alba”, Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia (vineri, 27 februarie) și CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj (sâmbătă, 28 februarie).
