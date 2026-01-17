Sport

Dinamo – Volei Alba Blaj 3-1, în derby-ul Diviziei A1 la volei feminin: Înfrângere pentru campioane

Dan HENEGAR

Publicat

acum 45 de minute

în

De

Dinamo – Volei Alba Blaj 3-1, în derby-ul Diviziei A1 la volei feminin, meci contând pentru etapa a doua a returului sezonului regular

Campioana României, Volei Alba Blaj, a avut parte de un nou meci tare în întrecerea internă, o confruntare în deplasare, la București, cu Dinamo.

Formația din Capitală s-a impus cu 3-1 în jocul disputat în după amiaza zilei de sâmbătă, 17 ianuarie 2026feminine, în cadrul rundei secunde a returului din sezonul regular al Diviziei A1 feminine.

Citește și: VakifBank Istanbul – Volei Alba Blaj 3-0, în Liga Campionilor | Echipa din „Mica Romă”, eliminată din competiția continentală, se bate pentru calificarea în Cupa CEV

Scorul pe seturi a fost 25-23, 25-22, 18-25, 25-17.

Este a doua înfrângere de pe parcursul acestei săptămâni pentru campioana României, după eșecul din deplasare (0-3) cu VakifBank Istanbul, din Liga Campionilor.

Pentru echipa din „Mica Romă” vor fi la rând 3 jocuri în fața fanilor, miercuri, 21 ianuarie, returul din sferturile Cupei României, cu CSM Constanța; sâmbătă, 24 ianuarie, în Divizia A1, cu CSM Lugoj, iar miercuri, 28 ianuarie, disputa stelară cu Savino Del Bene Scandicci, noua campioană mondială a cluburilor!

foto: arhivă

