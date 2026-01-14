VakifBank Istanbul – Volei Alba Blaj 3-0, în Liga Campionilor | Echipa din „Mica Romă”, eliminată din competiția continentală, se bate pentru calificarea în Cupa CEV
VakifBank Istanbul a învins Volei Alba Blaj, scor 3-0 (25-19, 25-13, 25-20), în etapa a patra a Ligii Campionilor, un rezultat scontat ținând cont de diferența de valoare dintre cele două combatante.
FOTO: Volei Alba Blaj – VakifBank Istanbul 1-3, în Liga Campionilor | Spectacol și meci de gală în „Alba Blaj" Arena
Campioana României, cu zero puncte, rămâne ultima în grupă, fiind eliminată din Liga Campionilor, în vreme ce VakifBank este lider, cu maximum de puncte.
Blajul nu a rezistat în fața marii favorite decât în prima parte a setului inaugural, când a ajuns la 15-15. VakifBank a mizat pe vedetele mondiale Tijana Boskovic (Serbia), Chiaka Ogbogu (USA), Zehra Gunes (Turcia), Marina Markova (Rusia) sau Helena Cazaute (Franța), iar Guillermo Naranjo Hernandez a început cu formula folosită în derby-ul cu CSO Voluntari, făcând modificări în setul secund
Partida a durat 68 de minute, la ași a fost 5-2, iar la blocaje 9-2, MVP fiind desemnată Chiaka Ogbogu. Cele mai multe puncte le-au realizat Marina Markova – 15, Tijana Boskovic – 13 și Helena Cazaute – 12, iar de la Blaj Ana Escamilla – 9.
Volei Alba Blaj: Viktoria Trcol – 4 puncte, Evilania Martinez – 7, Ariana Pîrv – 5, Jelena Delic – 3, Charlotte Krenicky – două, Drussyla Costa – 7, Diana Vereș (l); au mai intrat Marija Mijlevic, Ana Escamilla – 9, Mihaela Otcuparu; Dariya Ivanova, Raisa Ioan, Eva Vizitiu (l).
Săptămâna trecută, la primele meciuri din acest an în competiția stelară, Volei Alba Blaj a pierdut în Franța, 1-3, cu Volero Le Cannet, în duelul cu contracandidata la locul al treilea, care asigură accederea în sferturile de finală ale Cupei CEV.
Volei Alba Blaj traversează o perioadă complicată din punct de vedere al calendarului, cu meciuri în 3 competiții, programate din 3 în 3 zile, sâmbătă fiind un nou derby, în deplasare, cu Dinamo București, un nou examen de foc.
Și la această confruntare, antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez nu se poate baza pe Vittoria Piani și Bianca Grama, din motive medicale. A fost ultima deplasare a Blajului în grupele Ligii Campionilor, mai urmând confruntările interne cu Savino Del Bene Scandicci (28 ianuarie) și Volero Le Cannet (4 februarie, în runda de final a grupei).
