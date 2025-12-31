Derby-urile „de Alba”, sarea și piperul fotbalului județean în Liga 3! Metalurgistul Cugir – prima în topul Albei, la finele lui 2025, Golda (CSM Unirea Alba Iulia) – coșmar pentru conjudețene

Derby-urile „de Alba”, sarea și piperul fotbalului județean în Liga 3, ediția 2025/2026! Metalurgistul Cugir – prima în topul Albei, la finele lui 2025, Golda (CSM Unirea Alba Iulia) – coșmar pentru conjudețene

După derby-urile „de Alba” din ediția curentă a Ligii 3, Metalurgistul Cugir este prima în ierarhia formațiilor din județ, „roș-albaștrii” cu avantajul unui joc mai mult disputat, comparativ cu CSM Unirea Alba Iulia, clasată pe locul secund („alb-negrii” având cel mai bun atac și cea mai puternică defensivă).

De altfel, în ierarhia la zi, CSM Unirea Alba Iulia este lider, iar Metalurgistul Cugir iernează pe treapta a treia a podiumului, după 17 etape, ambele fiind în prim-planul Seriei 7 din eșalonul terț. De altfel, șirul duelurilor între conjudețene a fost deschis în runda inaugurală, pe „Cetate”, cu lovitura dată de Metalurgistul Cugir (2-1), uniriștii revanșându-se în retur, cu un net 4-0. S-au derulat 15 întâlniri între echipele din Alba, 10 din tur (cugirenii au jucat doar în deplasare, iar studenții numai pe teren propriu) și alte 5 din retur. Principalii realizatori au fost Golda (CSM Unirea Alba Iulia), Bura și Mâlnă (ambii Metalurgistul Cugir).

Au mai fost și alte confruntări, în Cupa României, după cum urmează: Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia 1-2 (după prelungiri), în turul secund, respectiv CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia 1-3 (în turul al treilea)

*Golda, coșmar pentru conjudețene!

Nu a fost niciun autogol și doar o singură reușită din punctul cu var (Todoran – Hidro Mecanica, la Cugir, în acel 9-1, scorul sezonului în Seria 7). S-au consemnat, tot pe seama grupării de pe Valea Sebeșului, un „careu” (Bura, Metalurgistul Cugir) și o triplă (Taifas, CIL Blaj).

Topul marcatorilor din derby-urile „de Alba” este condus de Denis Golda, golgheterul eșalonului terț, cu 16 reușite. Atacantul „alb-negrilor” are 9 goluri (3 duble), marcând în fiecare din cele 6 jocuri disputate și în același timp fiind cel mai prolific pe terenuri străine (a înscris în 6 rânduri). Golda este urmat de Bura – 6 goluri și Mâlnă – 5 goluri (ambii Metalurgistul Cugir). Pe lângă Golda au mai realizat duble Drăgan (CIL Blaj) și Mâlnă (Metalurgistul Cugir), tot pe seama ultimei clasate.

*Hidro Mecanica Șugag, bună încasatoare

Nou-promovata Hidro Mecanica Șugag, „lanterna roșie” a Seriei 7, a fost, firesc, și cea mai slabă dintre conjudețene. Formația de pe Valea Sebeșului a devenit adversarul perfect pentru rotunjirea golaverajului, pierzând la scoruri rușinoase, totul culminând cu acel 1-9 de la Cugir, cu o medie de peste 6 goluri încasate/meci.

S-a înregistrat o singură remiză, pe „Pielarul”, în etapa 7, CSU Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, scor 2-2.

Clasament

1. Metalurgistul Cugir 7 5 1 1 23-10 16

2. CSM Unirea Alba Iulia 6 5 0 1 25-3 15

3. CS Universitar Alba Iulia 5 2 1 2 11-10 7

4. CIL Blaj 6 2 0 4 10-11 6

5. Hidro Mecanica Șugag 6 0 0 6 2-37 0

În precedentele două ediții au fost câte 4 reprezentante ale Albei. În 2024, CSM Unirea și CSU Alba Iulia se aflau la egalitate, despărțite de golaveraj, iar în 2023 topul era condus de formația universitară, care nu pierduse niciun meci. În total, în ediția curentă, s-au marcat 71 de goluri, cele mai multe CSM Unirea Alba Iulia (25), cele mai puține Hidro Mecanica Șugag (două).

*În primăvară, alte 5 dueluri

Și primăvara va debuta spectaculos, întrucât în prima rundă din 2026, în 27 și 28 februarie, în etapa a 18-a, sunt alte două întâlniri, Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj (la fel s-au petrecut lucrurile și în startul anului 2025, cu aceleași dispute directe).

În etapa 20 (14 martie) vor fi, iarăși două dispute interjudețene, pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – CSU Alba Iulia, plus Hidro Mecanica Șugag – CIL Blaj, iar ultima rundă a sezonului regular propune ultimul derby „de Alba” al sezonului, Hidro Mecanica Șugag – CSU Alba Iulia (28 martie).

*Rezultate și marcatori

*etapa 1 (30 august): CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir 1-2 (0-1): Golda (84)/ Petra (15), Vitinha (59)

*etapa 2 (6 septembrie): CS Universitar Alba Iulia – CIL Blaj 2-0 (1-0): Tamaș (17), A. Mihai (90+2);

*etapa 3 (13 septembrie): Hidro Mecanica Șugag – Metalurgistul Cugir 0-5 (0-3): Mâlnă (20), Petra (25), Mihăilă (35), Goronea (87), Agbomoniyi (90);

*etapa 5 (23 septembrie): CIL Blaj – Metalurgistul Cugir 1-2 (1-1): Nai (20)/ Șaucă (12), Goronea (57); Hidro Mecanica Șugag – CSM Unirea Alba Iulia 1-6 (0-3): F. Budin (73)/ Giurgiu (2), Giosu (42), Golda (43, 59), Pîntea (48), Blănaru (82);

*etapa 7 (3 octombrie): CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia 0-3 (0-1); Tănase (14), Golda (58), Banyoi (65); CSU Alba Iulia – Metalurgistul Cugir 2-2 (1-1): Dumitrescu (42), S. Pîrv (71)/ Bura (24), Mâlnă (62);

*etapa 9 (17 octombrie): CIL Blaj – Hidro Mecanica Șugag 6-0 (5-0): Taifas (3, 8, 21), Jica (23), Drăgan (26, 82); CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia 0-6 (0-5): Golda (15, 26), Pîntea (16), Ardei (34), Ondreykovicz (45), Blănaru (68);

*etapa 11 (30 octombrie): CSU Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag 6-0 (1-0): A. Mihai (38), Tamaș (56), Pandor (70), Velțan (74), Trifu (82), Rusu (84);

*etapa 12 (prima din retur, 8 noiembrie): Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia 0-4 (0-1): Golda (13), Giosu (51), Blănaru (53), Banyoi (76);

*etapa 13 (14 noiembrie): CIL Blaj – CSU Alba Iulia 2-1 (1-0): Cristea (16), Mensah (69)/ Stănilă (47);

*etapa 14 (21 noiembrie): Metalurgistul Cugir – Hidro Mecanica Șugag 9-1 (4-0): Mâlnă (5, 67), Petra (9), Liubashov (14), P. Pahone (30), Bura (61, 75, 83, 90)/ Todoran (72, penalty);

*etapa 16, 5 decembrie: Metalurgistul Cugir – CIL Blaj 3-1 (2-0): Șaucă (11), Bura (36), Mâlnă (90+5)/ Micu-Cristea (57); 6 decembrie, CSM Unirea Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag 5-0 (1-0): Giosu (44), Giurgiu (60), Golda (66, 69), Banyoi (90+1).

