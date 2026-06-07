FOTO | Echipa de triatlon din Alba Iulia, PERFORMANȚE la X-Man Oradea 2026: „Un weekend excelent”

Echipa de triatlon din Alba Iulia, PERFORMANȚE la X-Man Oradea 2026: „Un weekend excelent”

Sâmbătă, 6 iunie 2026, la X-Man Oradea, pe lângă rezultatele peste așteptări și numeroase participări în premieră, s-a făcut încă un pas important în consolidarea primei echipe de triatlon din Alba Iulia, în jurul clubului CSM Unirea, asociației Biciclim si Bikeru din Alba Iulia.

Rezultate:

FULL Distance ( Ironman – 3,8 km înot, 180 km bicicletă, 42 km alergare)

Locul 1 Ștafetă – 9h29’

* Dan Ileană – inot

* Răzvan Pandor – bicicleta

* Marius Fechete – alergare

Dan Ileană a realizat și cel mai rapid timp la înot din întreg concursul!

HALF Distance (Half Ironman: 1.9km inot, 90km bicicletǎ, 21km alergare)

Locul 1 Ștafetă – 4h42’

* Attila Palfi – inot

* Cristian Cuibuș – bicicleta

* Ioan Tomosescu – alergare

Dorin Fleseriu – Locul 5 AG 50-54 – 5h29’

Petru Muntean – Locul 12 AG 40-44 – 5h34’ (prima participare)

Paula Urca & Adina Borcău – Locul 9 ștafetă (prima participare)

Proba Olimpică (1.5km inot, 40km bicicleta, 10km alergare)

Liviu Lazăr – Locul 2 AG 30-34, Locul 3 Open – 2h26’

Ioana Lazăr – Locul 2 AG 30-34, Locul 8 Open – 2h53’

Iulia Miclăuș – Locul 4 AG 50-54 – 3h31’ (prima participare)

Alex Urca – Locul 8 AG – 3h05’ (prima participare)

Paul Voina – Locul 9 AG – 3h21’

Marius Sângerean – Locul 12 AG 40-44 – 3h14’ (prima participare)

„Felicitări tuturor pentru efort, ambiție și spirit de echipă! Rezultatele sunt importante, dar cel mai important câștig este faptul că secția de triatlon a CSM Unirea Alba Iulia prinde contur și devine tot mai puternică.

O echipă fantastică și un weekend de neuitat!”, a transmis Dorin Fleșeriu.

sursa: Dorin Fleșeriu / Facebook

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