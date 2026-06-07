FOTO | Echipa de triatlon din Alba Iulia, PERFORMANȚE la X-Man Oradea 2026: „Un weekend excelent”
Echipa de triatlon din Alba Iulia, PERFORMANȚE la X-Man Oradea 2026: „Un weekend excelent”
Sâmbătă, 6 iunie 2026, la X-Man Oradea, pe lângă rezultatele peste așteptări și numeroase participări în premieră, s-a făcut încă un pas important în consolidarea primei echipe de triatlon din Alba Iulia, în jurul clubului CSM Unirea, asociației Biciclim si Bikeru din Alba Iulia.
Rezultate:
FULL Distance ( Ironman – 3,8 km înot, 180 km bicicletă, 42 km alergare)
Locul 1 Ștafetă – 9h29’
* Dan Ileană – inot
* Răzvan Pandor – bicicleta
* Marius Fechete – alergare
Dan Ileană a realizat și cel mai rapid timp la înot din întreg concursul!
HALF Distance (Half Ironman: 1.9km inot, 90km bicicletǎ, 21km alergare)
Locul 1 Ștafetă – 4h42’
* Attila Palfi – inot
* Cristian Cuibuș – bicicleta
* Ioan Tomosescu – alergare
Dorin Fleseriu – Locul 5 AG 50-54 – 5h29’
Petru Muntean – Locul 12 AG 40-44 – 5h34’ (prima participare)
Paula Urca & Adina Borcău – Locul 9 ștafetă (prima participare)
Proba Olimpică (1.5km inot, 40km bicicleta, 10km alergare)
Liviu Lazăr – Locul 2 AG 30-34, Locul 3 Open – 2h26’
Ioana Lazăr – Locul 2 AG 30-34, Locul 8 Open – 2h53’
Iulia Miclăuș – Locul 4 AG 50-54 – 3h31’ (prima participare)
Alex Urca – Locul 8 AG – 3h05’ (prima participare)
Paul Voina – Locul 9 AG – 3h21’
Marius Sângerean – Locul 12 AG 40-44 – 3h14’ (prima participare)
„Felicitări tuturor pentru efort, ambiție și spirit de echipă! Rezultatele sunt importante, dar cel mai important câștig este faptul că secția de triatlon a CSM Unirea Alba Iulia prinde contur și devine tot mai puternică.
O echipă fantastică și un weekend de neuitat!”, a transmis Dorin Fleșeriu.
sursa: Dorin Fleșeriu / Facebook
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