FOTO: Hermannstadt – LPS Sebeș 6-1 (1-1), în derby-ul la Under 19 | Primul eșec, din 2026, pentru formația lui Doru Oancea, după 11 victorii!

FOTO: Hermannstadt – LPS Sebeș 6-1 (1-1), în derby-ul la Under 19, ultima etapă | Primul eșec, din 2026, pentru formația lui Doru Oancea, după 11 victorii!

În ultima etapă a Seriei 8 a Campionatelor Under 19 organizate de FRF, în derby-ul Seriei 8, Hermannstadt a învins cu un set de tenis pe LPS Sebeș, scor 6-1 (1-1).

Oaspeții, conduși de antrenorul Doru Oancea, au reușit să egaleze, în prima repriză, prin E. Vlad (32). A fost o confruntare între primele două clasate, despărțite de 3 puncte înaintea duelului direct, în etapa 27, iar sibienii s-au impus cu un scor categoric, provocând vizitatorilor primul eșec din 2026.

LPS: Dragosin – Davel, Nicola, Vintilă, Moise, M. Cristea, Moș, Cozma, Cl. Lăncrănjan, Alisie, E. Vlad; au mai intrat Todea, Ghitan, Rădac, S. Ursu; rezerve Al. Ursu, Crețu.

Anterior acestui duel, LPS Sebeș avea 11 victorii din tot atâtea meciuri susținute în 2026, un remarcabil record al formației „alb-albastre”, cu 114 goluri înscrise. LPS Sebeș a încheiat pe locul secund, cu 66 de puncte (21 de victorii, 3 egaluri, golaveraj 114-22). LPS Sebeș a realizat un parcurs remarcabil, totalizând 15 partide la rând adjudecate și 27 de jocuri de când nu a pierdut (etapa a 9-a!)

Foto: LPS Sebeș

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