ACCIDENT pe Autostrada Sebeș-Turda, sensul Turda-Aiud: Un autoturism implicat în evenimentul rutier

Accident pe Autostrada Sebeș-Turda, duminică, 7 iunie 2026, aproape de prânz.

„Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs pe A10, km 54, sens de mers Turda-Aiud.

Este vorba despre un autoturism implicat, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate:1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanță SAJ”, a transmis ISU Alba la ora 11.41.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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