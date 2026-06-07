Războiul pentru apă s-a încheiat în instanță: Doi pensionari și-au aflat pedepsele după o agresiune violentă într-un sat din Munții Apuseni

Judecătoria Câmpeni a pus capăt, joi, 4 iunie 2026 unui conflict vechi privind alimentarea cu apă într-o comunitate din zona Vadu Moților, condamnând doi bărbați pentru agresarea unui localnic care încerca să se racordeze la o sursă de apă în baza unei hotărâri judecătorești.

Incidentul, petrecut în august 2022, a degenerat de la o dispută verbală la acte de violență fizică și utilizarea unui spray iritant, iar ecourile sale s-au resimțit aproape patru ani în sălile de judecată.

Conflictul a pornit de la o lucrare de racordare la apă

Potrivit hotărârii pronunțate de Judecătoria Câmpeni la începutul lunii iunie 2026, persoana vătămată efectua lucrări pentru racordarea la o sursă de apă situată într-o zonă rurală din satul Poduri-Bricești, după ce obținuse anterior o hotărâre judecătorească favorabilă în acest sens.

În timp ce verifica traseul conductei și încerca să identifice cauza unei întreruperi a alimentării cu apă, acesta a fost abordat de doi localnici care au sosit la fața locului cu un tractor. Între părți existau tensiuni mai vechi legate de utilizarea sursei de apă, iar întâlnirea s-a transformat rapid într-o confruntare.

Conform probelor administrate în dosar, unul dintre inculpați l-a prins pe bărbat de gât și l-a lovit în zona gâtului și a spatelui. Cel de-al doilea a aruncat inițial cu o piatră spre acesta, fără să-l nimerească, după care l-a urmărit și i-a pulverizat în față conținutul unui spray iritant.

Victima a fugit spre propria locuință, aflată la aproximativ 50 de metri distanță, fiind urmărită până în curte de unul dintre agresori.

Leziuni confirmate medico-legal

A doua zi după incident, persoana vătămată a fost examinată de medicii legiști, care au constatat leziuni la nivelul ambilor ochi. Certificatul medico-legal a stabilit că acestea au necesitat între două și trei zile de îngrijiri medicale.

Mai mulți martori au declarat în fața instanței că au observat imediat după incident că victima avea ochii puternic iritați și înroșiți. Unii dintre aceștia au relatat că bărbatul acuza dureri și că nu mai putea conduce, fiind transportat pentru îngrijiri medicale de către membrii familiei.

Apărarea inculpaților: „Noi am fost victimele”

Cei doi inculpați au respins constant acuzațiile. Aceștia au susținut că persoana vătămată ar fi fost cea care a provocat conflictul și că unul dintre ei ar fi fost lovit cu o piatră în zona capului. În fața instanței, unul dintre inculpați a afirmat că, din cauza problemelor grave de vedere de care suferă, nici măcar nu ar fi fost capabil să comită agresiunea descrisă de procurori.

Judecătorul a analizat însă aceste susțineri și a ajuns la concluzia că ele nu sunt susținute de probe. Niciun martor nu a confirmat existența unor răni vizibile la inculpatul care pretindea că a fost atacat, iar acesta nu a prezentat documente medicale care să ateste leziunile invocate.

În schimb, mărturiile persoanei vătămate și ale martorilor au fost apreciate ca fiind coerente și concordante pe parcursul întregului proces.

În motivarea sentinței, judecătorul a arătat că ansamblul probelor demonstrează fără echivoc că agresiunea a avut loc în forma descrisă de procurori.

Instanța a reținut că unul dintre inculpați a exercitat acte de violență fizică prin strangulare și lovire, iar celălalt a provocat leziuni prin pulverizarea unui spray iritant în zona feței victimei.

Magistratul a subliniat că declarațiile martorului ocular principal au fost constante atât în faza urmăririi penale, cât și în timpul procesului, consolidând concluzia că faptele au fost comise exact în modalitatea descrisă în rechizitoriu.

Pedepse cu amendă penală pentru ambii agresori

Deși a constatat vinovăția inculpaților, instanța a apreciat că aplicarea unor pedepse privative de libertate nu este necesară. Judecătorul a ținut cont de faptul că ambii inculpați sunt pensionari, au vârste apropiate de 70 de ani și nu au antecedente penale.

Astfel, inculpatul care a folosit sprayul iritant a fost condamnat la o amendă penală de 2.000 de lei, iar

inculpatul care a agresat fizic victima prin lovire și strangulare a primit o amendă penală de 1.500 de lei.

Instanța le-a atras atenția că neplata cu rea-credință a amenzilor poate duce la transformarea zilelor-amendă în zile de închisoare.

Despăgubiri pentru victima agresiunii

Pe lângă sancțiunile penale, cei doi condamnați vor trebui să suporte și consecințele civile ale faptelor lor. Judecătoria Câmpeni a admis acțiunea civilă formulată de persoana vătămată și i-a obligat pe inculpați, în solidar, la plata sumei de 2.000 de lei cu titlu de daune morale, apreciind că aceasta reprezintă o compensație echitabilă pentru suferințele fizice și psihice provocate. De asemenea, cei doi vor achita împreună 2.000 de lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariul avocatului părții civile.

La acestea se adaugă câte 1.000 de lei cheltuieli judiciare către stat pentru fiecare inculpat.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto – cu rol ilustrativ

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