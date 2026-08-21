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DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 31.08-06.09.2026 și suplimentar pentru intervalul 24.08-30.08.2026

Ioana Oprean

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DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 31.08-06.09.2026 și suplimentar pentru intervalul 24.08-30.08.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 31.08-06.09.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 31/08/2026 08:00 – 31/08/2026 16:00
2 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 01/09/2026 08:00 – 01/09/2026 16:00
3 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 02/09/2026 08:00 – 02/09/2026 16:00
4 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 03/09/2026 08:00 – 03/09/2026 16:00
5 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 04/09/2026 08:00 – 04/09/2026 16:00

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 24.08-30.08.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 BLANDIANA – Strada VALE, Strada SUB VII, , Strada PRINCIPALA, Strada MORII, Strada LUNCII, Strada 1 DECEMBRIE 26/08/2026 08:00 – 26/08/2026 12:00
2 CIUGUD, SEUSA, Strada LALELELOR 27/08/2026 08:00 – 27/08/2026 14:00
3 SEBES – Strada SALCAMULUI, Strada NUCULUI, Strada CIBANULUI, Strada CASTANULUI 27/08/2026 09:00 – 27/08/2026 15:00
4 ALBA IULIA, Strada LA RECEA 27/08/2026 09:00 – 27/08/2026 17:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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