Curier Județean

Foto | Excelența în educație, premiată la Sebeș: 80 de cadre didactice și 372 de elevi, felicitați în cadrul unui eveniment festiv

Bogdan Ilea

Publicat

acum 57 de minute

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Excelența în educație, premiată la Sebeș: 80 de cadre didactice și 372 de elevi, felicitați în cadrul unui eveniment festiv

Marți, 6 octombrie, la Sebeș a fost sărbătorită Ziua Educației printr-o festivitate de premiere organizată de municipalitate, în onoarea cadrelor didactice și a elevilor care au obținut rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele desfășurate în anul școlar 2025/2026.

Petrecerea Divorțaților

Municipiul Sebeș se mândrește cu un olimpic internațional, Victor Dobra, precum și cu 27 de olimpici naționali. În total, au fost acordate 452 de premii: 372 au revenit elevilor, iar 80 de premii au fost înmânate cadrelor didactice care i-au sprijinit în obținerea unor rezultate remarcabile la fazele superioare ale olimpiadelor și concursurilor școlare.

O surpriză deosebit de plăcută a fost numărul mare de elevi din clasele primare care, îndrumați de cadrele didactice, s-au remarcat la importante concursuri de matematică și de limba română.

Elevii și cadrele didactice au primit diplome și premii în bani, valoarea totală a premiilor acordate de municipalitate fiind de 118.000 de lei.

Sincere felicitări tuturor premianților și cadrelor didactice care i-au îndrumat! Mult succes în continuare și cât mai multe rezultate frumoase!

Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, în parteneriat cu instituțiile de învățământ din municipiu.

Momentele artistice au fost susținute de Eduard Schneider, alias DJ Phantom, care a adus pe scenă atmosfera celebrei serii cinematografice science-fiction „Star Wars”, spre bucuria celor prezenți.

Pentru a completa atmosfera festivă, premianții s-au bucurat, la finalul evenimentului, de produse culinare, fructe și răcoritoare, pregătite special pentru ei, într-un gest menit să marcheze și să răsplătească performanța și munca depusă de-a lungul anului școlar.

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