UPDATE | De noaptea minții la Primăria Alba Iulia: Proiect privind revocarea HCL-ului referitor la atribuirea de urgență a transportului, pentru că „ar fi rămas fără obiect”, deși acesta a fost adoptat cu încălcarea grosolană a legii

De noaptea minții la Primăria Alba Iulia: Proiect privind revocarea HCL-ului referitor la atribuirea de urgență a transportului, pentru că „ar fi rămas fără obiect”, deși acesta a fost adoptat cu încălcarea grosolană a legii

Știrea inițială:

Un proiect de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 299/07.08.2026 privind declararea stării de perturbare gravă a serviciului public de transport local de călători pe raza Municipiului Alba Iulia și aprobarea atribuirii directe ca măsură de urgență a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local în temeiul art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 se află pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de luni, 17 august 2026.

Proiectul de hotărâre în cauză a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi a ședinței extraordinare amintite a Consiliului Local.

Începând cu data de 17 august 2026 operatorul de transport STP SA a reluat prestarea serviciului de transport public local de persoane pe raza administrativ teritorială a municipiului Alba Iulia, motiv pentru care se constată încetarea cauzelor care au dus la adoptarea HCL nr. 299/2026, se arată în raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare, Transport, Liberă Inițiativă, Guvernanță Corporativă al Primăriei Alba Iulia.

Există, însă, suspiciuni rezonabile cu privire la legalitatea HCL nr. 299/2026, adoptată în 7 august 2026, într-o ședință extraordinară cu convocare de înadată a Consiliului Local Alba Iulia. Cu alte cuvinte, sub motivarea rămânerii „fără obiect”, pare să se ascundă o ilegalitate grosolană.

Mai precis, proiectul de hotărâre HCL nr. 321/2026 concretizat în HCL 299/2026 nu a fost transmis comisiilor de specialitate și nu a beneficiat de avizele acestora.

Faptul că ședința a fost extraordinară și convocată „de îndată” nu exceptează, în sine, proiectul de la obligația legală de a fi transmis comisiilor de specialitate. Procedura „de îndată” scurtează termenul de convocare și instituie o procedură de urgență pentru rapoartele compartimentelor de specialitate, însă nu elimină obligația privind transmiterea proiectului către comisiile de specialitate și obținerea avizelor acestora.

În acest sens, art. 136 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ prevede că proiectele se transmit:

a) compartimentelor de resort pentru întocmirea rapoartelor;

b) comisiilor de specialitate pentru dezbatere și întocmirea avizelor.

Totodată, art. 136 alin. (8) prevede că proiectul înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:

*referatul de aprobare;

*rapoartele compartimentelor de specialitate;

*avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate;

*celelalte documente prevăzute de legislația în vigoare.

E posibil ca supiciunile rezonabile cu privire la legalitatea HCL nr. 299/2026, adoptată în 7 august 2026, într-o ședință extraordinară cu convocare de înadată a Consiliului Local Alba Iulia, să reprezinte și motivul pentru care primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa a semnat convenția cu STP Alba Iulia care a permis reluarea serviciului de transport în municipiul reședință de județ după o pauză de 2 luni.

HCL-ul Consiliului Local Alba Iulia a primit aviz de legalitate pe repede înainte la momentul respectiv din partea Instituției Prefectului – Județul Alba, după cum ziarulunirea.ro a relatat la momentul respectiv.

UPDATE ora 13:50:

Proiectul de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 299/07.08.2026 privind declararea stării de perturbare gravă a serviciului public de transport local de călători pe raza Municipiului Alba Iulia și aprobarea atribuirii directe ca măsură de urgență a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local în temeiul art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 a fost revocat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia, desfășurată astăzi. Proiectul a fost adoptat cu o majoritate de voturi „pentru”.

,,E normal să revocăm ceva să arătăm că nu mai este stare de necesitate”, a explicat primarul Gabriel Pleșa.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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