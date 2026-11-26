De ce a retrimis Tribunalul Alba la DNA dosarul primarului Gabriel Pleșa pentru redeschiderea urmăririi penale: „Soluția de clasare este nelegală și netemeinică”
De ce a retrimis Tribunalul Alba la DNA dosarul primarului Gabriel Pleșa pentru redeschiderea urmăririi penale: „Soluția de clasare este nelegală și netemeinică”
Tribunalul Alba a motivat hotărârea definitivă din 17 noiembrie 2026, prin care a confirmat redeschiderea urmăririi penale în dosarul plângerii formulate de Societatea de Transport Public (STP) SA Alba Iulia împotriva primarului Gabriel Pleșa.
Instanța a constatat că argumentele care au stat la baza clasării dosarului nu sunt întemeiate, identificând chiar în plângerea inițială a societății prevederile din legislația primară pretins încălcate.
Prevederile legale din legislația primară erau expres menționate în plângerea STP
În motivarea încheierii penale nr. 203/2026, judecătorul de cameră preliminară arată:
„Suplimentar față de cele menționate de către procurorul șef al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Alba observă că la filele 13 și 15 din plângerea formulată de Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia la data de 19.06.2026 au fost menționate O.U.G. nr. 120/2021, respectiv art. 8 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 și art. 155 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019.”
„În consecință, nu se poate reține ca fiind validă afirmația că Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia nu a indicat articolele din legislația primară pretins a fi fost încălcată”, se arată în motivarea instanței.
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Judecătorul a mai constatat că solicitările de completare a plângerii, transmise societății în 24 iunie și 24 august 2026, nu puteau substitui procedura prevăzută de Codul de procedură penală.
„Faptul că petiționarul are apărător ales ori că petiționarului îi este solicitată completarea plângerii prin intermediul a două adrese, nu este de natură să substituie procedura prevăzută de dispozițiile art. 294 alin. (2) C.proc.pen., cu atât mai mult cu cât elementele referitoare la dispozițiile din legislația primară pretins a fi fost încălcate erau expres menționate în plângerea formulată.”
Instanța confirmă caracterul nelegal și netemeinic al clasării, așa cum a constatat prin Ordonanță procurorul de la DNA – Structura Centrală
Tribunalul Alba a confirmat concluziile ordonanței din 26 octombrie 2026, emise de structura centrală a DNA, prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale.
„Din analiza ordonanței din data de 26.10.2026 reiese că nu au fost identificate elemente de nelegalitate. De asemenea, aceasta îndeplinește condiția de temeinicie întrucât, în mod corect s-a apreciat că soluția de clasare este nelegală și netemeinică”, se precizează în hotărârea Tribunalului Alba.
Prejudiciu de peste 14 milioane de lei invocat de STP, cu referire la autobuzele electrice și fondurile PNRR, în centrul dosarului
Așa cum a relatat anterior ziarulunirea.ro, plângerea penală formulată de STP în 19 iunie 2026 vizează presupuse fapte de abuz în serviciu și distrugere din culpă, în legătură cu neplata compensațiilor contractuale, destructurarea sistemului metropolitan de transport AIDA-TL și nepunerea în exploatare a bunurilor achiziționate prin PNRR.
Sesizarea privește inclusiv situația celor 21 de autobuze electrice, 6 microbuze și a celor 45 de stații de încărcare depozitate în zona Partoș.
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STP a invocat un prejudiciu material direct de peste 14 milioane de lei, precum și riscul unor penalizări asociate PNRR de peste 154 de milioane de euro.
În urma hotărârii definitive a Tribunalului Alba, dosarul revine la DNA pentru efectuarea cercetărilor privind presupusele fapte de abuz în serviciu.
Facem precizarea că redeschiderea urmăririi penale nu echivalează cu stabilirea vinovăției primarului Gabriel Pleșa, acuzațiile și prejudiciile reclamate urmând să fie verificate în cadrul cercetărilor.
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