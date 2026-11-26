Gaz în Munții Apuseni: Aproape 18.000 de gospodării și peste 42.000 de locuitori ar urma să fie racordați prin conducta de 59 kilometri între Zlatna și Câmpeni. Proiectul cuprinde 21 de unități administrativ-teritoriale

În cadrul ședinței ordinare a Colegiului Prefectural al Județului Alba, care a avut loc astăzi, 26 noiembrie 2026, s-a discutat și despre proiectul și demararea studiilor pregătitoare pentru alimentarea cu gaze naturale a zonei Munților Apuseni, din nord-vestul județului Alba.

Proiectul vizează extinderea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale pe direcția Zlatna–Abrud–Câmpeni–Baia de Arieș, pe un traseu de aproximativ 59 km, pentru alimentarea a 21 de unități administrativ-teritoriale.

Extinderea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale în Munții Apuseni ar putea asigura racordarea a 17.896 de gospodării, care însumează 42.628 de locuitori, alături de 245 de instituții publice și aproximativ 1.930 de agenți economici.

Redăm integral un mesajul publicat, pe o rețea de socializare, despre extinderea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale pe direcția Zlatna–Abrud–Câmpeni–Baia de Arieș:

,,Totodată, domnia sa a anunțat un progres în demersul de introducere a rețelei de gaze naturale în zona Munților Apuseni, precizând că Transgaz a comunicat Instituției Prefectului demararea studiilor pregătitoare pentru începerea lucrărilor, obiectiv inclus în strategia națională de dezvoltare. În acest context, l-a invitat pe domnul Nelu Fleșer, șeful Serviciului monitorizare din cadrul Instituției Prefectului, să prezinte detaliile tehnice ale proiectului.

Domnul Nelu Fleșer a arătat că informarea transmisă de Transgaz la 24.11.2026 privind racordarea zonei Munților Apuseni la Sistemul Național de Transport (SNT) continuă o serie de demersuri anterioare, inițiate în anul 2019 de către ADI Moții Gaz și completate în 2022 prin solicitarea de extindere a distribuției la Abrud.

Acest obiectiv a fost reactivat la 15.10.2026 prin două cereri înregistrate la Transgaz, una din partea Primăriei Câmpeni, pentru alimentarea orașului și a localităților învecinate, și alta din partea CUPRU MIN SA, pentru racordarea la SNT la un debit anual de 6.460.000 Nmc/an.

Conform strategiei de dezvoltare a sistemului de transport al gazelor naturale pentru județul Alba, este propusă o extindere pe direcția Zlatna–Abrud–Câmpeni–Baia de Arieș, în lungime de aproximativ 59 km, care urmează să fie inclusă în Programul de Modernizare și Dezvoltare Investiții al Transgaz.

Traseul vizează alimentarea a 21 de unități administrativ-teritoriale, cu satele aparținătoare, respectiv Câmpeni, Abrud, Bucium, Ciuruleasa, Roșia Montană, Sohodol, Vidra, Avram Iancu, Vadu Moților, Poiana Vadului, Albac, Horea, Scărișoara, Gârda de Sus, Arieșeni, Bistra, Lupșa, Baia de Arieș, Sălciua, Poșaga și Ocoliș.

Se estimează racordarea a 17.896 de gospodării (42.628 de locuitori), a 245 de instituții publice (50 de școli, 6 licee, 21 de primării, 42 de grădinițe, 90 de biserici, 7 mănăstiri, 3 spitale, 6 dispensare și 20 de cămine culturale) și a circa 1.930 de agenți economici, cu impact pozitiv asupra industriei locale, turismului și exploatării sau revitalizării miniere, inclusiv în zona metalelor rare.

Pentru dimensionarea conductei și elaborarea Studiului Tehnico-Economic, autoritățile locale trebuie să transmită Instituției Prefectului situații detaliate pentru fiecare UAT și localitate componentă privind gospodăriile, instituțiile publice, agenții economici și consumul estimat în mc/h.

Conform calendarului estimativ, Studiul Tehnico-Economic se află în elaborare până în ianuarie 2027, achiziția pentru execuția lucrărilor este programată în decembrie 2027, execuția lucrărilor în perioada 2028–2029, iar punerea în funcțiune în anul 2029.”

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