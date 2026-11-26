28-29 noiembrie 2026 | Ediția a XXIV-a a Festivalului-Concurs Național „Ambasadorii Unirii” Alba Iulia: Păstrătorii de tradiții din 16 județe ale țării vin la Alba Iulia
Ediția a XXIV-a a Festivalului-Concurs Național „Ambasadorii Unirii” Alba Iulia: Păstrătorii de tradiții din 16 județe ale țării vin la Alba Iulia
Palatul Copiilor Alba Iulia, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba și autoritățile locale, anunță desfășurarea celei de-a XXIV-a ediții a Festivalului-Concurs Național de Folclor „Ambasadorii Unirii”, în perioada 28–29 noiembrie 2026.
În prag de Zi Națională, Capitala sufletească a românilor îmbracă din nou haine de sărbătoare și aduce împreună peste sute de tineri artiști, ansambluri folclorice, grupuri vocale și soliști instrumentiști sau vocali din 16 județe ale țării: Alba, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Brașov, Bacău, Iași, Suceava, Bistrița-Năsăud, Călărași, Dolj, Timiș, Vaslui, Dâmbovița, Prahova și Maramureș.
Festivalul își propune să cultive în rândul tinerei generații dragostea pentru patrimoniul cultural, costumele populare autentice și cântecul strămoșesc, transformând Alba Iulia într-o capitală a identității naționale.
Programul evenimentului
Sâmbătă, 28 noiembrie 2026
Ora 15:00 — Parada Portului Popular
Traseu: Obelisc → Sala Unirii. O defilare impresionantă a reprezentanților tuturor județelor participante, purtând cu mândrie costumele populare specifice fiecărei zone etnofolclorice.
Ora 16:00 — Prezentarea Soliilor
Locație: Sala Unirii. Predarea mesajelor simbolice din partea județelor participante în cadrul unui moment solemn dedicat Unirii.
Duminică, 29 noiembrie 2026
Ora 09:30 — Concursul Național „Ambasadorii Unirii”
Locație: Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai” Alba Iulia. Evoluția concurenților pe scenă în fața juriului de specialitate.
Ora 13:00 – 15:00 — Pauză
Ora 15:00 — Festivitatea de Premiere & Gala Laureaților
Locație: Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai” Alba Iulia. Înmânarea trofeelor, premiilor și diplomelor de excelență.
Recitaluri extraordinare de folclor: Evenimentul se va încheia cu momente artistice de excepție susținute de îndrăgitele interprete Lavinia Vasile, Simona Crețan și Marinela Șandru.
Aflat la a 24-a ediție, Festivalul „Ambasadorii Unirii” reprezintă mai mult decât o competiție folclorică: este puntea de legătură între generații și o demonstrație vie a unității prin cultură. Vă așteptăm cu drag să îi susținem pe acești tineri minunați care poartă cu mândrie zestrea neamului românesc!
Intrarea este liberă la toate activitățile din program!
Foto: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Deschiderea Târgului de Crăciun „Vatra Crăciunului Ighiu”, reprogramată pentru 5 decembrie: Motivele
Deschiderea Târgului de Crăciun „Vatra Crăciunului Ighiu”, reprogramată pentru 5 decembrie Organizatorii Târgului de Crăciun „Vatra Crăciunului Ighiu” informează publicul, comercianții și partenerii că deschiderea oficială a târgului se amână pentru data de 5 decembrie 2026, ora 17:00. Această decizie a fost luată din mai multe motive obiective, care țin de buna organizare și de […]
Foto | Andrei Alexandru Muntean, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, beneficiar al Bursei „Dragoș Zaharia”, ajunsă la a treia ediție
Andrei Alexandru Muntean, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, beneficiar al Bursei „Dragoș Zaharia”, ajunsă la a treia ediție Andrei Alexandru Muntean, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, este beneficiarul Bursei „Dragoș Zaharia”, ajunsă la a treia ediție. „În amintirea lui Dragoș Zaharia, emoția se transformă în fapte bune. […]
Tânăr de 19 ani, arestat preventiv după ce a șantajat o minoră cu imagini intime: Este cercetat de procurorii DIICOT Alba Iulia și pentru viol
Tânăr de 19 ani, arestat preventiv după ce a șantajat o minoră cu imagini intime: Este cercetat de procurorii DIICOT Alba Iulia și pentru viol Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat de procurorii DIICOT Alba Iulia pentru viol asupra unui minor, șantaj, amenințare și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Povestea obiectelor recuperate din Tezaurul României trimis la Moscova, readusă în atenția publicului: Expoziție-eveniment
Povestea obiectelor recuperate din Tezaurul României trimis la Moscova, readusă în atenția publicului: Expoziție-eveniment Muzeul Național de Istorie a României...
România riscă să rămână fără biblioteci publice: Peste 600 de unități desființate în ultimii 6 ani
România riscă să rămână fără biblioteci publice: Peste 600 de unități desființate în ultimii 6 ani Bibliotecile publice dispar într-un...
Știrea Zilei
Târgul de Crăciun Alba Iulia 2026: Când se va deschide patinoarul. Taxă preferențială pentru proprietar
Târgul de Crăciun Alba Iulia 2026: Când se va deschide patinoarul. Taxă preferențială pentru proprietar Patinoarul din cadrul Târgului de...
Performanță remarcabilă pentru educația din Alba Iulia: Eduard Pițu, distins cu mențiune la Concursul Național de Matematică „IMAR-Panaitopol”, ediția 2026
Performanță remarcabilă pentru educația din Alba Iulia: Eduard Pițu, distins cu mențiune la Concursul Național de Matematică „IMAR-Panaitopol”, ediția 2026...
Curier Județean
28-29 noiembrie 2026 | Ediția a XXIV-a a Festivalului-Concurs Național „Ambasadorii Unirii” Alba Iulia: Păstrătorii de tradiții din 16 județe ale țării vin la Alba Iulia
Ediția a XXIV-a a Festivalului-Concurs Național „Ambasadorii Unirii” Alba Iulia: Păstrătorii de tradiții din 16 județe ale țării vin la...
Deschiderea Târgului de Crăciun „Vatra Crăciunului Ighiu”, reprogramată pentru 5 decembrie: Motivele
Deschiderea Târgului de Crăciun „Vatra Crăciunului Ighiu”, reprogramată pentru 5 decembrie Organizatorii Târgului de Crăciun „Vatra Crăciunului Ighiu” informează publicul,...
Politică Administrație
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de indexarea pensiilor
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de...
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc”
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc” Reforma administrativ-teritorială trebuie să înceapă cu administrația centrală....
Opinii Comentarii
26 noiembrie: Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor și al familiei creștine. Povestea sfântului care și-a dedicat viața rugăciunii și vindecării celor mici
26 noiembrie: Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor și al familiei creștine. Povestea sfântului care și-a dedicat viața rugăciunii și...
Ajutorul de încălzire pentru iarna 2026-2027. Mai poți solicita ajutorul pentru încălzire după ce a început sezonul rece?
Ajutorul de încălzire pentru iarna 2026-2027. Ce se întâmplă cu românii care nu au depus cererile până pe 20 noiembrie...