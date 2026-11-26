Ediția a XXIV-a a Festivalului-Concurs Național „Ambasadorii Unirii” Alba Iulia: Păstrătorii de tradiții din 16 județe ale țării vin la Alba Iulia

Palatul Copiilor Alba Iulia, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba și autoritățile locale, anunță desfășurarea celei de-a XXIV-a ediții a Festivalului-Concurs Național de Folclor „Ambasadorii Unirii”, în perioada 28–29 noiembrie 2026.

În prag de Zi Națională, Capitala sufletească a românilor îmbracă din nou haine de sărbătoare și aduce împreună peste sute de tineri artiști, ansambluri folclorice, grupuri vocale și soliști instrumentiști sau vocali din 16 județe ale țării: Alba, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Brașov, Bacău, Iași, Suceava, Bistrița-Năsăud, Călărași, Dolj, Timiș, Vaslui, Dâmbovița, Prahova și Maramureș.

Festivalul își propune să cultive în rândul tinerei generații dragostea pentru patrimoniul cultural, costumele populare autentice și cântecul strămoșesc, transformând Alba Iulia într-o capitală a identității naționale.

Programul evenimentului

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026

Ora 15:00 — Parada Portului Popular

Traseu: Obelisc → Sala Unirii. O defilare impresionantă a reprezentanților tuturor județelor participante, purtând cu mândrie costumele populare specifice fiecărei zone etnofolclorice.

Ora 16:00 — Prezentarea Soliilor

Locație: Sala Unirii. Predarea mesajelor simbolice din partea județelor participante în cadrul unui moment solemn dedicat Unirii.

Duminică, 29 noiembrie 2026

Ora 09:30 — Concursul Național „Ambasadorii Unirii”

Locație: Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai” Alba Iulia. Evoluția concurenților pe scenă în fața juriului de specialitate.

Ora 13:00 – 15:00 — Pauză

Ora 15:00 — Festivitatea de Premiere & Gala Laureaților

Locație: Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai” Alba Iulia. Înmânarea trofeelor, premiilor și diplomelor de excelență.

Recitaluri extraordinare de folclor: Evenimentul se va încheia cu momente artistice de excepție susținute de îndrăgitele interprete Lavinia Vasile, Simona Crețan și Marinela Șandru.

Aflat la a 24-a ediție, Festivalul „Ambasadorii Unirii” reprezintă mai mult decât o competiție folclorică: este puntea de legătură între generații și o demonstrație vie a unității prin cultură. Vă așteptăm cu drag să îi susținem pe acești tineri minunați care poartă cu mândrie zestrea neamului românesc!

Intrarea este liberă la toate activitățile din program!

Foto: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal