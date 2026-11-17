Dosarul primarului din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, retrimis de instanță la DNA pentru redeschiderea urmăririi penale, urmare unei ordonanțe a procurorului șef de la DNA – Structura Centrală

Un nou episod important în controversatul dosar al autobuzelor electrice din Alba Iulia. Tribunalul Alba a admis, marți, 17 noiembrie 2026, cererea DNA privind confirmarea redeschiderii urmăririi penale în dosarul nr. 37/4/P/2026, după ce procurorul-șef al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul Direcției Naționale Anticorupție dispusese această măsură prin ordonanța din 26 octombrie 2026.

Potrivit soluției pronunțate de completul C8 JCP + C8 FOND, instanța a constatat că ordonanța de redeschidere a urmăririi penale este legală și temeinică.

„Admite cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA privind confirmarea redeschiderii urmăririi penale […] și în consecință constată ca legală și temeinică ordonanța din data de 26.10.2026”, se arată în minuta Tribunalului Alba.

Hotărârea este definitivă și a fost pronunțată în camera de consiliu.

De la clasare la redeschiderea anchetei DNA

Dosarul are la bază plângerea penală formulată de Societatea de Transport Public (STP) SA Alba Iulia împotriva primarului Gabriel Pleșa. Sesizarea, înregistrată la DNA Alba Iulia în 19 iunie 2026, viza presupuse fapte de abuz în serviciu și distrugere din culpă.

Inițial, în 17 septembrie 2026, procurorul de caz de la DNA Alba Iulia a dispus clasarea cauzei în ceea ce privește acuzația de abuz în serviciu, considerând că nu au fost indicate concret dispozițiile din legislația primară care ar fi fost încălcate.

În ceea ce privește presupusa faptă de distrugere din culpă, competența a fost declinată către Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

STP a contestat soluția de clasare în 20 octombrie 2026.

Ulterior, procurorul-șef al structurii centrale a DNA a admis plângerea societății și a infirmat soluția de clasare, apreciind că identificarea normelor legale încălcate reprezintă atribuția organelor judiciare, nu a persoanei care formulează sesizarea.

În ordonanța DNA s-a reținut că solicitarea adresată STP de a indica prevederile concrete din legislația primară nu putea constitui, prin ea însăși, un motiv pentru considerarea plângerii drept incompletă.

21 de autobuze electrice și 45 de stații de încărcare, în centrul acuzațiilor

Potrivit informațiilor prezentate anterior de Ziarul Unirea, STP a reclamat faptul că 21 de autobuze electrice achiziționate prin PNRR și 45 de stații de încărcare din zona Partoș ar fi fost menținute în depozit deschis, timp de peste opt luni, fără operațiunile necesare de mentenanță și fără ciclarea corespunzătoare a bateriilor.

Societatea a mai invocat presupuse probleme privind plata compensațiilor contractuale către operatorul de transport, funcționarea sistemului metropolitan AIDA-TL și nepunerea în exploatare a bunurilor achiziționate din fonduri europene.

Conform plângerii STP, prejudiciul material direct estimat de societate s-ar ridica la 14.031.245 de lei.

La această sumă au fost adăugate riscuri financiare potențiale, evaluate în sesizare la 154.159.722 de euro, reprezentând posibile penalizări asociate PNRR, precum și recuperarea unor finanțări nerambursabile de aproximativ 12,5 milioane de euro.

Aceste valori reprezintă estimările și susținerile societății reclamante, nu prejudicii stabilite definitiv de instanță. De asemenea, starea tehnică a bateriilor urma să fie verificată prin expertiză judiciară.

foto: arhivă

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