17-18 august 2026 | Se strică vremea în România: Caniculă, apoi un episod cu vijelii și răcire accentuată. Cod Galben de căldură excesivă în Alba și alte județe
Se strică vremea în România: Caniculă, apoi un episod cu vijelii și răcire accentuată. Cod Galben de căldură excesivă în Alba și alte județe
În intervalul 17 august 2026, ora 23:00 – 18 august 2026, ora 21:00, vremea se va schimba semnificativ în mare parte din România, principalele fenomene fiind intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și o răcire accentuată, conform unei informări meteo actualizate luni, 17 august 2026, de către Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Potrivit ANM, în noaptea de luni spre marți, vântul se va intensifica în special în regiunile vestice, iar marți fenomenul se va extinde în majoritatea țării. Rafalele vor atinge în general 40–50 km/h, însă local pot depăși 60–70 km/h, mai ales în zonele montane.
În cursul nopții, instabilitatea atmosferică va fi mai pronunțată în Banat, Crișana și Maramureș. Sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1–2 cm.
Marți, 18 august 2026, instabilitatea se va concentra în special în Munții Apuseni și nordul Carpaților Orientali, dar va apărea și pe arii restrânse din Transilvania și Moldova.
Cantitățile de apă vor fi în general de 15–20 l/mp, iar izolat pot depăși 20–25 l/mp într-un timp scurt, în special în timpul averselor mai intense.
Un element important îl reprezintă răcirea accentuată. În vestul, centrul și nordul țării, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10–12°C față de zilele anterioare.
Marți, temperaturile maxime din aceste regiuni se vor situa în general între 20 și 28°C, ceea ce va marca o schimbare bruscă de la vremea foarte caldă la condiții mult mai răcoroase.
În altă ordine de idei, județul Alba și alte zone din țară sunt, luni, 17 august 2026, în cea mai mare parte a zilei, sub incidența unei atenționări Cod Galben de caniculă.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 17 august, ora 10:00 – 17 august, ora 21:00
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei
Luni (17 august 2026), în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.
Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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