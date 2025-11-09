Cugirean prins beat la volan în Vințu de Jos. Polițiștii l-au testat cu etilotestul și au luat măsuri

Cugirean prins beat la volan în Vințu de Jos. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 32 de ani din Cugir a fost oprit de polițiști în Vințu de Jos și testat pozitiv cu alcoolemie, după ce aparatul etilotest a indicat 0,77 mg/l alcool în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 8/9 noiembrie 2025, în jurul orei 02.30, polițiștii Postului de Poliție Vințu de Jos au oprit, pentru control, pe strada Primăverii din comună, un autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, din Cugir.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,77 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

