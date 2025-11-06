SCANDAL în Cugir: Bărbat beat, REȚINUT de polițiști după ce ar fi lovit un tânăr cu un obiect. De la ce a pornit cearta
SCANDAL în Cugir: Bărbat beat, REȚINUT de polițiști după ce ar fi lovit un tânăr cu un obiect. Este cercetat de oamenii legii
Un bărbat de 59 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști după ce, aflat sub influența alcoolului, a avut o ceartă cu un tânăr de 25 de ani și l-a lovit pe acesta în zona umărului cu un obiect.
Citește și: Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă, VIOLATĂ de un vârstnic de 65 de ani. Bărbatul a fost REȚINUT de polițiști
Potrivit IPJ Alba, la data de 6 noiembrie 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 59 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.
Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 5/6 noiembrie 2025, în timp ce se afla la domiciliu său, bărbatul, în vârstă de 59 de ani, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi lovit cu un corp dur, în zona umărului, pe un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din orașul Cugir, provocându-i leziuni corporale.
Ulterior, bărbatul a primit îngrijiri medicale la Spitalul Orășenesc Cugir.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Firmă din Sebeș, înșelată de o femeie din Argeș: Prejudiciu de peste 80.000 de euro printr-un transport FICTIV de cosmetice
Firmă din Sebeș, înșelată de o femeie din Argeș: Prejudiciu de peste 80.000 de euro printr-un transport FICTIV de cosmetice O femeie de 38 de ani din județul Argeș a fost reținută de polițiștii din Alba, fiind acuzată că a înșelat o firmă din Sebeș cu un transport fictiv de produse cosmetice, cauzând un prejudiciu […]
Acțiune de amploare în Sebeș: Polițiștii și jandarmii au pus în executare 11 mandate. Amenzi de peste 62.000 de lei, aplicate de autorități
Acțiune de amploare în Sebeș: Polițiștii și jandarmii au pus în executare 11 mandate. Amenzi de peste 62.000 de lei, aplicate de autorități La data de 5 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Sebeș, în colaborare cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului Rutier, Serviciului Criminalistic, […]
Zeci de articole pirotehnice, vândute fără autorizație, descoperite la o societate comercială din Sebeș. Polițiștii au întocmit dosar penal
Zeci de articole pirotehnice, vândute fără autorizație, descoperite la o societate comercială din Sebeș. Polițiștii au întocmit dosar penal Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Alba au descoperit, în urma unui control efectuat la o societate comercială din Sebeș, 81 de articole pirotehnice din categoria F1 care erau oferite spre vânzare fără autorizație. Citește […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Dani Mocanu și fratele său, de NEGĂSIT după condamnarea definitivă la închisoare. Polițiștii nu i-au găsit la domiciliu și continuă căutările
Dani Mocanu și fratele său, de NEGĂSIT după condamnarea definitivă la închisoare. Polițiștii nu i-au găsit la domiciliu și continuă...
Urșii care intră în localități și amenință viața oamenilor vor putea fi împușcați imediat. Amenzi URIAȘE pentru cei care îi hrănesc
Urșii care intră în localități și amenință viața oamenilor vor putea fi împușcați imediat. Amenzi usturătoare pentru cei care îi...
Știrea Zilei
Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă, VIOLATĂ de un vârstnic de 65 de ani. Bărbatul a fost REȚINUT de polițiști
Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă, VIOLATĂ de un vârstnic de 65 de ani. Bărbatul a fost REȚINUT de polițiști Caz șocant în...
Episcopul Claudiu Lucian Pop, ales noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Episcopul Claudiu Lucian Pop, ales noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite...
Curier Județean
Firmă din Sebeș, înșelată de o femeie din Argeș: Prejudiciu de peste 80.000 de euro printr-un transport FICTIV de cosmetice
Firmă din Sebeș, înșelată de o femeie din Argeș: Prejudiciu de peste 80.000 de euro printr-un transport FICTIV de cosmetice...
Acțiune de amploare în Sebeș: Polițiștii și jandarmii au pus în executare 11 mandate. Amenzi de peste 62.000 de lei, aplicate de autorități
Acțiune de amploare în Sebeș: Polițiștii și jandarmii au pus în executare 11 mandate. Amenzi de peste 62.000 de lei,...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL MIHAIL şi GAVRIIL 2025. Ce sms-uri şi urări de „La mulţi ani” puteţi trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje şi SMS-uri de Sfinţii Mihail şi Gavriil 2025 – Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru: Mihail, Gavril,...
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox Pe data de 6 noiembrie, în fiecare an, este...