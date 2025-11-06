SCANDAL în Cugir: Bărbat beat, REȚINUT de polițiști după ce ar fi lovit un tânăr cu un obiect. De la ce a pornit cearta

SCANDAL în Cugir: Bărbat beat, REȚINUT de polițiști după ce ar fi lovit un tânăr cu un obiect. Este cercetat de oamenii legii

Un bărbat de 59 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști după ce, aflat sub influența alcoolului, a avut o ceartă cu un tânăr de 25 de ani și l-a lovit pe acesta în zona umărului cu un obiect.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 noiembrie 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 59 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 5/6 noiembrie 2025, în timp ce se afla la domiciliu său, bărbatul, în vârstă de 59 de ani, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi lovit cu un corp dur, în zona umărului, pe un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din orașul Cugir, provocându-i leziuni corporale.

Ulterior, bărbatul a primit îngrijiri medicale la Spitalul Orășenesc Cugir.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI