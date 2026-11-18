Bilanț istoric privind atragerea fondurilor europene în Regiunea Centru: Peste 1.000 de contracte finanțate prin Programul ”Regiunea Centru” a căror valoare totală depășește 2,25 miliarde euro

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional ”Centru” 2021-2027, marchează un jalon istoric în dezvoltarea Regiunii de Dezvoltare ”7 Centru”. La exact un an de la atingerea primului miliard de euro (noiembrie 2025), volumul investițiilor contractate s-a dublat, depășind astăzi pragul major de 2,249 miliarde de euro total cumulați, prin intermediul a nu mai puțin de 1.032 de contracte semnate la nivelul celor șase județe componente: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

”Dublarea valorii contractate în cadrul Programului ”Regiunea Centru”, într-un singur an, de la un miliard de euro în noiembrie 2025, la mai mult de 2,2 miliarde de euro astăzi, reprezintă o dovadă incontestabilă a dinamismului și capacității administrative din Regiunea Centru. Dincolo de cifrele reci, vorbim despre transformări structurale profunde care prind deja contur: modernizăm aproape 400 de kilometri de drumuri regionale pentru conexiuni cu rețeaua TEN-T, creștem capacitatea școlară și a structurilor educaționale pentru mai mult de 29.000 de copii și tineri și creștem performanța energetică pentru 3.098 de locuințe și aproape 100.000 de metri pătrați de clădiri publice. Fiecare dintre cele peste 1.030 de proiecte semnate în ultimii ani reprezintă o investiție directă în calitatea vieții cetățenilor noștri și o confirmare a faptului că ADR Centru utilizează Politica de Coeziune ca un motor real de dezvoltare, de inovare și reducere a disparităților economice”, a precizat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Evoluția accelerată: De la primul miliard de euro, la maturitatea programului

Programul Regional „Centru” 2021-2027 (PR Centru), cu o alocare inițială totală de aproape 1,4 miliarde de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Bugetul de stat, a cunoscut o accelerare fără precedent a ritmului de contractare. În luna noiembrie 2025 s-au înregistrat 545 de contracte semnate, cu o valoare totală nerambursabilă de 1,02 miliarde de euro, iar în prezent, Programul a depășit indicatorii propuși inițial, valoarea cumulată a contractelor de finanțare depășind 2,25 miliarde euro.

Situația la zi a implementării proiectelor PR Centru

Interesul major pentru finanțările europene din Regiunea Centru este reflectat prin volumul total al cererilor depuse de beneficiari. Până la data de 30 octombrie 2026, au fost depuse în total 1.837 de cereri de finanțare, însumând o valoare totală de 3,571 miliarde de euro – din care 2,478 miliarde de euro reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată. Din această suită de proiecte, 1.032 sunt deja contractate, valoarea lor totală fiind de 2,249 miliarde de euro (valoarea nerambursabilă din FEDR fiind de 1,315 miliarde de euro, reprezentând 114,16% din alocarea de bază FEDR, un procent care certifică succesul supracontractării).

Procesul de contractare este continuu: alte 104 proiecte se află în etapa finală de contractare, având o valoare de 230 de milioane de euro (din care 109 milioane de euro din FEDR), garantând o creștere rapidă a portofoliului regional în săptămânile următoare.

Performanță financiară și asigurarea țintelor de absorbție

Pe palierul implementării financiare efective, sumele decontate deja direct către beneficiarii de proiecte se ridică la valoarea cumulată de 296 de milioane de euro (fonduri FEDR și Bugetul de stat). Această mobilizare solidă pe teren a permis Autorității de Management să asigure integral realizarea țintei de absorbție stabilite pentru anul 2025 (de 151,54 milioane de euro FEDR) și să securizeze parcursul optim care a permis și îndeplinirea țintei aferente anului 2026, cifrată la 160,71 milioane de euro FEDR.

Impact real în teritoriu: Indicatori garantați prin proiectele contractate

Prin contractele aflate în prezent în faza de implementare la nivel regional, sunt asigurate rezultate concrete, structurate pe principalele priorități de dezvoltare:

Economie inteligentă și competențe: Crearea a aproape 1.600 noi locuri de muncă durabile și formarea profesională a circa 3.200 de angajați în cadrul IMM-urilor din regiune.

Eficiență energetică și mediu: Optimizarea termică pentru 3.098 de locuințe și aproape 100.000 mp de clădiri publice, alături de revitalizarea a peste 210 hectare de infrastructură verde urbană.

Mobilitate urbană durabilă: Amenajarea a mai mult de 150 kilometri de piste ciclabile (deservind anual peste 3,34 milioane de utilizatori), implementarea a 66 de noi puncte de reîncărcare alternative și digitalizarea sistemelor de transport în 14 localități, vizând anual peste 43,27 milioane de utilizatori ai transportului public.

Infrastructură rutieră regională: Modernizarea și reconstrucția a aproape 400 kilometri de drumuri județene în afara rețelei TEN-T, conectând mai eficient comunitățile izolate.

Educație și infrastructură socială: Extinderea și dotarea sălilor de clasă din școli și grădinițe, asigurând o capacitate modernizată pentru mai mult de 2.600 de copii în unități de îngrijire timpurie și 26.661 de elevi în structuri educaționale preuniversitare.

Turism sustenabil și revitalizare urbană: Restaurarea și punerea în valoare a 22 de situri culturale și turistice regionale (estimate să atragă peste 512.000 de vizitatori anual) și reabilitarea a peste un milion de metri pătrați de spații deschise în zonele urbane.

Sinteza apelurilor de proiecte la nivelul PR Centru

Pentru o imagine de ansamblu asupra arhitecturii programului la 30 octombrie 2026, situația apelurilor de proiecte se prezintă astfel>

Stadiu Apeluri de Proiecte Număr Apeluri Alocare Financiară (Valoare Totală)

Apeluri prevăzute în program (inclusiv Asistență Tehnică și Instrumente Financiare) / 42 / 1.394,76 mil. euro (alocare program + ghiduri)

Apeluri deja lansate în piață (reprezentând 98% din alocarea FEDR) / 39 / 1.360,40 mil. euro

Apeluri închise (aflate în diferite etape de evaluare/contractare) / 32 / 1.267,69 mil. euro

Apeluri active / în derulare pe piață / 12 / 192,76 mil. euro

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