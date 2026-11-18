Video | „Nu aștepta prima ninsoare!” – Campanie de informare a populației cu privire la importanța prevenirii situațiilor de urgență în sezonul rece. Recomandările ISU Alba
„Nu aștepta prima ninsoare!” – Campanie de informare a populației cu privire la importanța prevenirii situațiilor de urgență în sezonul rece. Recomandările ISU Alba
Orice drum se poate transforma într-o provocare atunci când temperaturile scăzute, poleiul și ninsoarea își fac apariția în sezonul rece.
Din aceste motive, pregătirea autoturismului și adaptarea conduitei la volan pot preveni accidentele și situațiile de urgență, transmite printr-un mesaj ISU Alba.
Recomandările ISU Alba:
- Echipează mașina cu anvelope de iarnă.
- Verifică bateria, frânele, luminile și lichidul de parbriz.
- Păstrează în mașină o lopată, racletă, lanternă și o pătură.
- Adaptează viteza la condițiile de drum și păstrează distanța de siguranță.
„«Nu aștepta prima ninsoare!» este o campanie de informare a populației cu privire la importanța prevenirii situațiilor de urgență în sezonul rece.”, se arată într-un mesaj publicat de ISU Alba.
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