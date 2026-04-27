CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 3-0, în al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin! Mâine se joacă cu titlul pe masă
CSO Voluntari a învins, scor 3-0 (25-20, 25-23, 25-21), pe Volei Alba Blaj în al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin și este la o victorie de a deveni noua regină a voleiului feminin autohton.
Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 0-3, în al doilea meci al marii finale! Egalitate, situație complicată pentru campioană
Campioana Volei Alba Blaj este în pericol să piardă titlul, în favoarea marii rivale CSO Voluntari. Echipa din Ilfov conduce cu 2-1 la general și este la o singură victorie de a cuceri trofeul intern, al patrulea joc fiind marți, la ora 20.30, în direct la TVR Sport.
Echipa condusă de Giovanni Caprara a câștigat două meciuri în minimum de seturi și acum are prima șansă la adjudecarea titlului, mai având nevoie de un sigur succes.
Volei Alba Blaj a avut o evoluție palidă, copleșită la toate capitolele de o formație determinată la maxim. Doar Vittoria Piani și Diana Vereș au avut prestații la nivelul așteptat. Vizitatoarele au început cu o formulă în care s-au regăsit Bianca Grama, Ana Escamilla și Evilania Martinez, iar pe parcursul setului inaugural a intrat și Adriana Matei, jucătoare achiziționată de urgență.
Momentul cheie al confrutării a fost setul secund, cea mai echilibrată secvență, în care Blajul a fost aproape să egaleze (s-a apropiat la 23-22, de la 19-23 și 24-23). Setul al treilea a avut un ecart clar în favoarea gazdelor (10-2), care nu mai puteau pierde. A intrat în teren și Drusyyla Costa, iar la timeout-uri indicațiile au fost date de secundul Marco Chiodini, semn că principalul Guillermo Naranjo Hernandez era extrem de nervos pentru prestația elevelor sale. Blajul a salvat 3 mingi de meci, dar a fost prea târziu
A fost al 10-lea duel direct între cele două combatante în stagiunea curentă (Supercupa României, Divizia A1 sezonul regular, semifinalele Cupei României, sferturile de finală ale Cupei CEV, finala campionatului), iar CSO Voluntari a câștigat 6 dintre acestea.
Partida a durat 83 de minute, raportul așilor a fost 4-5, iar al blocajelor 11-5 (cele mai multe Sabrina Starks și Cherlotte Krenicky – câte 4). Cele mai multe puncte le-au realizat Nicole Van de Vosse – 20, Sabrina Starks și Nikola Radosova – câte 12, respectiv Vittoria Piani – 14 și Evilania Martinez – 11
Volei Alba Blaj: Vittoria Piani – 14 puncte, Ana Escamilla – 6, Jelena Delic – 4, Charlotte Krenicky – 6, Evilania Martinez – 11, Bianca Grama – un punct, Diana Vereș (libero); au mai intrat Viktoria Trcol – 7, Adriana Matei 0 unul, Marija Miljevic, Drussyla Costa – 3; nu au intrat Raisa Ioan, Mihaela Otcuparu, Eva Vizitiu (l). Antrenor Guillermo Naranjo Hernandez.
FOTO: Cicliștii Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia), pe podium la Poli Bike Challenge Timișoara
Cicliștii Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) s-au clasat pe podium la Poli Bike Challenge Timișoara Cicliștii Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) au urcat pe podium la Poli Bike Challenge Timișoara. Competitorii de la clubul din Cetatea Marii Uniri au avut parte de o provocare diferită, participând la Poli Bike […]
Ilinca Ileană-Pienariu (LPS Alba Iulia), 5 medalii, dintre care una de aur, la naționalele de înot! Bronz și pentru Matei-Florin Turuș
Ilinca Ileană-Pienariu (LPS Alba Iulia), 5 medalii, dintre care una de aur, la naționalele de înot, competiție disputată la Otopeni! Bronz și pentru Matei-Florin Turuș Ilinca Ileană-Pienariu (Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia) a reușit rezultate extraordinare la Campionatul Național de înot pentru seniori, tineret și juniori I-II! Citește și: FOTO: Înotători de la LPS […]
FOTO: Dansatorii de la CSU Alba Iulia și Life is Dance Alba Iulia, salbă de medalii la Cupa IDance, la Târgu Lăpuș
Dansatorii de la CSU Alba Iulia și Life is Dance Alba Iulia, salbă de medalii la Cupa IDance, competiție la Târgu Lăpuș O tolbă plină de medalii! Aceasta a fost răsplata sportivilor secției de Dans Sportiv CSU Club Universitar Alba Iulia, dar și pentru sportivii clubului Life is Dance Citește și: FOTO: Dansatorii de la Clubul […]
Cum va fi vremea în Transilvania de 1 Mai 2026: Temperaturile coboară la 10-12 grade, apoi cresc treptat. Anuțul făcut de meteorologii ANM
Cum va fi vremea în Transilvania de 1 Mai 2026: Temperaturile coboară la 10-12 grade, apoi cresc treptat. Anuțul făcut...
Cartea de identitate, mai simplu de reînnoit. Motivul pentru care un document important nu mai este solicitat: „Am avut peste 4.000 de sesizări pe diferite teme”
Cartea de identitate, mai simplu de reînnoit. Motivul pentru care un document important nu mai este solicitat: „Am avut peste...
Vârstnic de 82 de ani, din Șona, ”țepuit” prin ”Metoda Accidentul”: Cum l-a convins un necunoscut să îi dea 22.000 lei
Vârstnic de 82 de ani, din Șona, ”țepuit” prin ”Metoda Accidentul”: Cum l-a convins un necunoscut să îi dea 22.000...
VIDEO | Răzvan Marian, un tânăr student la Calculatoare, din Alba Iulia, impresionează și în durele competiții de MMA: „Încerc să-mi asigur un echilibru, cultivând în paralel ambele pasiuni”
Răzvan Marian, un tânăr student la Calculatoare, din Alba Iulia, impresionează și în durele competiții de MMA: „Încerc să-mi asigur...
Sportivii din Alba și antrenorii care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și internaționale, premiați de Consiliul Județean. Câți bani vor primi și care sunt categoriile premiate
Sportivii din Alba și antrenorii care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și internaționale, premiați de Consiliul Județean....
FOTO | Elevii Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia, premiați la Festivalul–Concurs Interjudețean „Adriana Popa” 2026, de la Sibiu
Elevii Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia, premiați la Festivalul–Concurs Interjudețean „Adriana Popa” 2026, de la Sibiu Sâmbătă, 25 aprilie 2026,...
Peste 1,8 milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră pe o stradă din cartierul Arex din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul
Peste 1,8 milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră pe o stradă din cartierul Arex...
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Pacienții corecți nu trebuie să sufere din cauza abuzurilor privind concediile medicale
Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Pacienții corecți nu trebuie să sufere din cauza abuzurilor privind concediile medicale Camera Deputaților...
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...