CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 3-0, în al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin! Mâine se joacă cu titlul pe masă!

CSO Voluntari a învins, scor 3-0 (25-20, 25-23, 25-21), pe Volei Alba Blaj în al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin și este la o victorie de a deveni noua regină a voleiului feminin autohton.

Campioana Volei Alba Blaj este în pericol să piardă titlul, în favoarea marii rivale CSO Voluntari. Echipa din Ilfov conduce cu 2-1 la general și este la o singură victorie de a cuceri trofeul intern, al patrulea joc fiind marți, la ora 20.30, în direct la TVR Sport.

Echipa condusă de Giovanni Caprara a câștigat două meciuri în minimum de seturi și acum are prima șansă la adjudecarea titlului, mai având nevoie de un sigur succes.

Volei Alba Blaj a avut o evoluție palidă, copleșită la toate capitolele de o formație determinată la maxim. Doar Vittoria Piani și Diana Vereș au avut prestații la nivelul așteptat. Vizitatoarele au început cu o formulă în care s-au regăsit Bianca Grama, Ana Escamilla și Evilania Martinez, iar pe parcursul setului inaugural a intrat și Adriana Matei, jucătoare achiziționată de urgență.

Momentul cheie al confrutării a fost setul secund, cea mai echilibrată secvență, în care Blajul a fost aproape să egaleze (s-a apropiat la 23-22, de la 19-23 și 24-23). Setul al treilea a avut un ecart clar în favoarea gazdelor (10-2), care nu mai puteau pierde. A intrat în teren și Drusyyla Costa, iar la timeout-uri indicațiile au fost date de secundul Marco Chiodini, semn că principalul Guillermo Naranjo Hernandez era extrem de nervos pentru prestația elevelor sale. Blajul a salvat 3 mingi de meci, dar a fost prea târziu

A fost al 10-lea duel direct între cele două combatante în stagiunea curentă (Supercupa României, Divizia A1 sezonul regular, semifinalele Cupei României, sferturile de finală ale Cupei CEV, finala campionatului), iar CSO Voluntari a câștigat 6 dintre acestea.

Partida a durat 83 de minute, raportul așilor a fost 4-5, iar al blocajelor 11-5 (cele mai multe Sabrina Starks și Cherlotte Krenicky – câte 4). Cele mai multe puncte le-au realizat Nicole Van de Vosse – 20, Sabrina Starks și Nikola Radosova – câte 12, respectiv Vittoria Piani – 14 și Evilania Martinez – 11

Volei Alba Blaj: Vittoria Piani – 14 puncte, Ana Escamilla – 6, Jelena Delic – 4, Charlotte Krenicky – 6, Evilania Martinez – 11, Bianca Grama – un punct, Diana Vereș (libero); au mai intrat Viktoria Trcol – 7, Adriana Matei 0 unul, Marija Miljevic, Drussyla Costa – 3; nu au intrat Raisa Ioan, Mihaela Otcuparu, Eva Vizitiu (l). Antrenor Guillermo Naranjo Hernandez.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI