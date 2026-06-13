VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență fără margini la volan în Alba: Șofer surprins în timp ce traversează cu viteză un sens giratoriu pe contrasens

Inconștiență fără margini la volan în Alba: Șofer surprins în timp ce traversează cu viteză un sens giratoriu pe contrasens

Un șofer a ignorat regulile de circulație și a pus în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic după ce a traversat cu viteză un sens giratoriu pe contrasens, în Alba.

Momentul a fost surprins de camera de bord a unui participant la trafic. Din imagini se poate observa cum conducătorul auto nu respectă traseul impus de sensul giratoriu și circulă pe partea opusă, în sensul giratoriu de la Sântimbru spre Oiejdea.

Din fericire, pe sensul respectiv nu circula niciun alt vehicul în acel moment, astfel că incidentul nu s-a soldat cu un accident. Astfel de comportamente pot avea consecințe grave și demonstrează lipsa de responsabilitate a unor participanți la trafic.

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