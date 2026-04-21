FOTO: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 0-3, în al doilea meci al marii finale! Egalitate, situație complicată pentru campioană

Volei Alba Blaj a pierdut, în „Alba Blaj” Arena, al doilea meci al marii finale a Diviziei A1 la volei feminin, scor 0-3, cu rivala CSO Voluntari.

A fost Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 0-3 (20-25, 22-25, 23-25). Este egalitate la general, 1-1, o situație complicată pentru campioană, asta după ce în primul meci, tot acasă, s-a impus, cu 3-1.

Se va juca cu titlul pe masă, luni și marți, la București, în Sala Polivalentă „Gabriela Szabo”.

A doua confruntare pentru aur a părut trasă la indigou cu prima reprezentație, în prima sa parte. CSO Voluntari a luat destul de lejer primul parțial, 20-25 și în al doilea a avut 24-20, când se spera într-o revenire a amfitrioanelor, însă istoria nu s-a mai repetat. CSO Voluntari a capturat și al doilea set (25-22), avea 2-0 la seturi, iar echipa din „Mica Romă” era cu spatele la zid. Mai mult, Blajul a pierdut-o și pe Ariana Pîrv, accidentată la braț, și misiunea devenea mult mai dificilă.

Blajul nu renunță, chiar sub presiune, și se duce la 16-14, cu Evilania Martinez și Bianca Grama lângă fileu. Este egalitate, 19-19, și apoi 21-21, dar totul s-a sfârșit, CSO și-a luat revanșa și a relansat lupta pentru trofeul suprem, chiar dacă Blajul a anulat două mingi de meciÎn primul meci, Volei Alba Blaj s-a impus cu scorul de 3-1. Finala se mută la Voluntari, cu alte două dueluri de foc, luni, 27 aprilie și marți, 28 aprilie.

