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12 – 25 iunie 2026 | Restricții de circulație pe Valea Oltului: Trafic dirijat alternativ pe DN 7 din cauza lucrărilor de întreținere și consolidare a versanților

Bogdan Ilea

Publicat

acum 39 de minute

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Restricții de circulație pe Valea Oltului: Trafic dirijat alternativ pe DN 7 din cauza lucrărilor de întreținere și consolidare a versanților

Circulația rutieră pe DN 7 (Valea Oltului) va fi restricționată în următoarea perioadă din cauza unor lucrări de întreținere la un pasaj și a continuării intervențiilor pe versanți, traficul urmând să se desfășoare alternativ, pe un singur sens.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, în perioada 12 – 25.06.2026, vor fi efectuate lucrări de întreținere periodică la pasajul peste Râul Vadului, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între kilometrii 237+051 metri – 237+400 metri, circulația desfășurându-se alternativ, pe un singur sens, fiind dirijată cu piloți de trafic sau prin semafoare electrice.

De asemenea, restricțiile de circulație instituite pe DN 7 (Valea Oltului), tronson kilometric 198+200 metri – 233+200 metri, între localitățile Călimănești și Câinenii Mari, județul Vâlcea, au fost prelungite cu 30 de zile, până la data de 15.07.2026, pentru efectuarea lucrărilor pe versanții adiacenți suprafeței de rulare, constând în îndepărtarea materialului instabil, montarea plaselor de protecție și consolidarea zonelor cu risc de căderi de pietre.

Astfel, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30.

Pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se desfășoară în condiții de restricții temporare și trafic dirijat, în funcție de necesitățile impuse de executarea lucrărilor.

Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în aceste zone și să evite manevrele riscante, mai transmite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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