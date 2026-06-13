Curier Județean

INCENDIU în comuna Cetatea de Baltă: O șură a luat foc. Intervin pompieri din Alba și Mureș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 34 de minute

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ALBA FEST 2026

INCENDIU în comuna Cetatea de Baltă: O șură a luat foc. Intervin pompieri din Alba și Mureș

Pompierii de la ISU Alba și ISU Mureș intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă la un incendiu izbucnit în satul Tătârlaua, comuna Cetatea de Baltă.

Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru   stingerea unui incendiu în comuna Cetatea de Baltă, sat Tătârlaua.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (sură).

Forte alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ISU Alba și ISU Mureș)

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