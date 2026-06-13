VIDEO | Al treilea tunel de pe Secțiunea 2, pe Autostrada Sibiu–Pitești, a intrat în lucru: ,,Parte a tronsonului montan care străbate Carpații și leagă Transilvania de Muntenia”

Al treilea tunel de pe Secțiunea 2, pe Autostrada Sibiu–Pitești, a intrat în lucru: ,,Parte a tronsonului montan care străbate Carpații și leagă Transilvania de Muntenia”

Directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a publicat un mesaj, pe o rețea de socializare, în care a anunțat că al treilea tunel de pe Secțiunea 2, de pe Autostrada Sibiu–Pitești, a intrat în lucru.

Potrivit acestuia, constructorii Asocierii Mapa–Cengiz avansează simultan pe trei tuneluri din sectorul montan. Mai mult decât atât, în zona menționată anterior se construiește cea mai grea secțiune a A1, parte a tronsonului montan care străbate Carpații și leagă Transilvania de Muntenia.

Mesajul integral publicat de Cristian Pistol este următorul:

Autostrada Sibiu–Pitești (A1): al treilea tunel de pe Secțiunea 2 a intrat în lucru.

Constructorii Asocierii Mapa–Cengiz avansează simultan pe trei tuneluri din sectorul montan:

– Balota (500 m): start la săpături, primii 16 m excavați, urmează portalul de ieșire.

– Robești (900 m): 36% stadiu fizic, excavația ambelor galerii finalizată, urmează hidroizolația și betonarea.

– Boița1 (264 m + 247 m): 87 m și 21 m excavați pe cele două galerii, 17,17% stadiu fizic.

Pe șantier sunt acum 562 de muncitori, 155 de utilaje iar stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%.

Pasul critic care urmează nu ține de constructor, ci de avize: lucrările depind de eliberarea Acordului de Mediu Revizuit de către Ministerul Mediului, condiție obligatorie pentru Autorizațiile de Construire pe tot șantierul.

Secțiunea 2 (Boița–Cornetu): 31,33 km, 7 tuneluri (aproximativ 5 km), 24 de poduri și 24 de viaducte (circa 11 km).

Valoare contract: 4,250 miliarde lei fără TVA, prin Programul Transport (PT).

Aici se construiește cea mai grea secțiune a A1, parte a tronsonului montan care străbate Carpații și leagă Transilvania de Muntenia.

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