Program Alba Fest 2026, a doua zi: Paraziții, Mandinga, Erika Isac, Lidia Buble, promit show incendiar pe scena din Cetatea Alba Carolina. PROGRAMUL zilei de sâmbătă
Program Alba Fest 2026, a doua zi: Paraziții, Mandinga, Erika Isac, Lidia Buble, promit show incendiar pe scena din Cetatea Alba Carolina. PROGRAMUL zilei de sâmbătă
După ce vineri, 12 iunie 2026, artiștii care au urcat pe scena din inima Cetății Alba Carolina, astăzi, 13 iunie, publicul este așteptat, din nou, pentru un show ce se anunță cu adevărat incendiar.
Albaiulienii și turiștii care se vor afla astăzi în Cealaltă Capitală se vor putea bucura de la ora 12:00 de un spectacol de reconstituire militară cu cavalerie și salve de tun organizat de Garda Cetății, la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina.
Distracția va continuat de la ora 17:00 cu Kend-AlbaFest, locația Scena Curtea Palatului Principilor Transilvaniei.
,,Felul principal” al zilei de vineri se va servi în Piața Cetății acolo unde publicul este așteptat pentru un show de zile mari. Artiștii care vor urca pe scena din inima Cetății Alba Carolina sunt: Paraziții, Mandinga, Erika Isac, Lidia Buble.
Ziua se va incheia cu Official Afterparty – Moving Elements & MC Aner în Curtea Palatului Principilor Transilvaniei.
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