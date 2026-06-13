13 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri acționează astăzi, 13 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier, se arată în buletinul transmis de IPJ Alba, astăzi, 13 iunie 2026.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier la Aiud: Un autoturism și o motocicletă, implicate. Traficul este blocat
ACCIDENT rutier la Aiud: Un autoturism și o motocicletă, implicate. Traficul este blocat Un accident rutier a avut loc astăzi, 13 iunie 2026, pe strada Avram Iancu din Aiud. Din primele informații disponibile, în incidentul rutier au fost implcate o motocicletă și un autoturism. Traficul rutier este blocat. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este blocat […]
VIDEO | Scenariu de film la Teiuș: O tânără a fost luată cu forța din locuința unui cunoscut de fostul partener. Tânărul a fost REȚINUT
Scenariu de film la Teiuș: O tânără a fost luată cu forța din locuința unui cunoscut de fostul partener. Tânărul a fost REȚINUT Un tânăr de 25 de ani din Teiuș a fost reținut de polițiștii din Alba, după ce ar fi luat fără acord fosta sa iubită, o tânără de 18 ani din comuna […]
VIDEO | Doi bărbați din Alba Iulia, REȚINUȚI: Au furat un transformator de curent. Cum au acționat
Doi bărbați din Alba Iulia, REȚINUȚI: Au furat un transformator de curent. Cum au acționat Doi bărbați din Alba Iulia au fost reținuți după ce au furat un transformator de curent de pe proprietatea unui bărbat din localitatea Henig. Conform IPJ Alba, la data de 12 iunie 2026, polițiștii Postului de Poliție Berghin au luat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Al treilea tunel de pe Secțiunea 2, pe Autostrada Sibiu–Pitești, a intrat în lucru: ,,Parte a tronsonului montan care străbate Carpații și leagă Transilvania de Muntenia”
Al treilea tunel de pe Secțiunea 2, pe Autostrada Sibiu–Pitești, a intrat în lucru: ,,Parte a tronsonului montan care străbate...
12 – 25 iunie 2026 | Restricții de circulație pe Valea Oltului: Trafic dirijat alternativ pe DN 7 din cauza lucrărilor de întreținere și consolidare a versanților
Restricții de circulație pe Valea Oltului: Trafic dirijat alternativ pe DN 7 din cauza lucrărilor de întreținere și consolidare a...
Știrea Zilei
Șocant în Alba: Un tânăr a furat o mașină din curtea unui bărbat. Polițiștii l-au prins la volan și au descoperit că era băut și nu avea carnet de conducere
Șocant în Alba: Un tânăr a furat o mașină din curtea unui bărbat. Polițiștii l-au prins la volan și au...
Program Alba Fest 2026, a doua zi: Paraziții, Mandinga, Erika Isac, Lidia Buble, promit show incendiar pe scena din Cetatea Alba Carolina. PROGRAMUL zilei de sâmbătă
Program Alba Fest 2026, a doua zi: Paraziții, Mandinga, Erika Isac, Lidia Buble, promit show incendiar pe scena din Cetatea...
Curier Județean
13 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ...
FOTO | ACCIDENT rutier la Aiud: Un autoturism și o motocicletă, implicate. Traficul este blocat
ACCIDENT rutier la Aiud: Un autoturism și o motocicletă, implicate. Traficul este blocat Un accident rutier a avut loc astăzi,...
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Opinii Comentarii
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...