Programul evenimentelor prilejuite de Ziua Națională a României la Sebeș: Paradă militară și expoziții

Administrația locală din Sebeș a transmis programul evenimentelor prilejuite de Ziua Națională a României la Sebeș care vor avea loc în 30 noiembrie și 1 Decembrie.

Programul complet al evenimentelor prilejuite de Ziua Națională a României la Sebeș 2026

LUNI, 30 NOIEMBRIE 2026

Ora 18.00: PARADĂ MILITARĂ pe traseul cuprins între Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și platoul Primăriei Municipiului Sebeș

Ceremonial militar în prezența primarului municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Participă: Garnizoana Sebeș, Fanfara din Petrești, Scutierii de Muhlbach

MARȚI, 1 DECEMBRIE 2026

CASA MEMORIALĂ „LUCIAN BLAGA” LANCRĂM

Orele 10.00-16.00: Expoziția „Hronicul și cântecul vârstelor și temeiurile unui alt Timp. Trăiască România Dodoloață!”

IMPORTANT! Invitație deschisă publicului: cu prilejul Zilei Naționale a României, Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm poate fi vizitată liber, accesul fiind gratuit în intervalul orar 10.00-16.00.

MARȚI, 1 DECEMBRIE 2026

MUZEUL MUNICIPAL „IOAN RAICA” SEBEȘ

Orele 10.00-16.00: Expoziția documentară „Sebeșenii și Unirea de la 1 Decembrie 1918″

IMPORTANT! Invitație deschisă publicului: cu prilejul Zilei Naționale a României, Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebeș poate fi vizitat liber, accesul fiind gratuit în intervalul orar 10.00-16.00.

1 DECEMBRIE 2026

Pagina de Internet a Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș, social media:

Expoziția documentară „Sebeșenii și Unirea de la 1 Decembrie 1918″

Pagina de Internet a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, social media:

Expoziția documentară „Alegerea delegaților Sebeșului pentru Marea Adunare Națională de la Alba Iulia”

Pagina de Internet a Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș, social media:

Atelier de lectură dedicat Zilei Naționale a României, alături de elevii clasei a IV-a C de la Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș, însoțiți de prof. înv. primar Boda Olar Alexandra.

Expoziție de carte tematică: „România – file de istorie, pagini de suflet”

,,În urmă cu un secol, Sebeşul s-a numărat printre localităţile implicate activ în procesul de realizare a unităţii naţionale, atât prin cele mai multe adeziuni în favoarea Marii Uniri (2422), prin a doua delegaţie ca mărime prezentă la Marea Adunare Naţională, cât și prin celebrul „Imn al Unirii”, compus de Ioan Băilă.

Vă invităm, dragi locuitori ai Sebeșului, la aceste manifestări, pe care vi le oferim, asigurându-vă că prezența dumneavoastră ne onorează!”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Primăria Sebeș.

Organizatori:

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm

Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș

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