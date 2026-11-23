Ai amenzi de circulație neplătite? Riști să rămâi fără permis! Ce trebuie să faci pentru a evita suspendarea dreptului de a conduce

Șoferii care ignoră amenzile de circulație riscă să suporte consecințe mult mai serioase decât acumularea unor datorii către bugetul local. Noile prevederi legislative introduc un mecanism prin care neplata sancțiunilor rutiere în termenul stabilit de lege poate duce la suspendarea dreptului de a conduce. Măsura urmărește să crească gradul de colectare a amenzilor și să responsabilizeze participanții la trafic, iar conducătorii auto trebuie să fie atenți la termenele de plată pentru a evita situațiile în care nu mai pot circula legal.

Potrivit prevederilor introduse prin OUG nr. 7/2026, titularii permiselor de conducere eliberate de autoritățile române trebuie să achite amenzile contravenționale primite pentru încălcarea regulilor de circulație în termen de 90 de zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. Dacă suma nu este achitată în acest interval, șoferul poate ajunge în situația de a avea dreptul de a conduce suspendat. Durata suspendării se calculează în funcție de valoarea datoriei, fiind stabilită la o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără luarea în calcul a fracțiunilor de zi.

Procedura presupune implicarea organelor fiscale locale, care evidențiază amenzile neachitate și transmit somațiile de plată. Dacă obligația nu este stinsă în termenul legal, autoritățile stabilesc perioada de suspendare și transmit informațiile necesare către sistemul național de evidență a permiselor. Suspendarea începe la ora 00:00 a celei de-a treia zile lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile.

Pentru a evita pierderea temporară a dreptului de a conduce, șoferii trebuie să verifice periodic dacă figurează cu amenzi neachitate. Situația obligațiilor fiscale poate fi verificată la direcțiile de taxe și impozite locale sau prin intermediul platformelor electronice disponibile, precum Ghișeul.ro. Plata nu trebuie amânată până la primirea unei somații, iar dovezile tranzacțiilor trebuie păstrate pentru eventualele situații în care informațiile nu sunt actualizate la timp în evidențele autorităților.

O atenție deosebită trebuie acordată și amenzilor contestate. Dacă un conducător auto consideră că sancțiunea a fost aplicată nelegal, are posibilitatea de a depune plângere contravențională în termen de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal. Contestarea trebuie făcută în condițiile prevăzute de lege, iar efectele asupra termenului de plată și asupra procedurii de suspendare depind de soluționarea cauzei și de caracterul executoriu al sancțiunii.

Nici plata efectuată după expirarea celor 90 de zile nu înseamnă că șoferul poate reveni imediat la volan. După stingerea integrală a obligației, organul fiscal trebuie să actualizeze informațiile în sistem, iar încetarea suspendării trebuie verificată oficial înainte de reluarea conducerii unui autovehicul.

Mai mult, amenzile neplătite pot avea consecințe și pentru conducătorii auto care solicită reducerea perioadei de suspendare a permisului. Începând cu 27 martie 2026, condițiile prevăzute de art. 104 din OUG nr. 195/2002 au fost modificate. Astfel, șoferii care solicită reducerea cu o treime a perioadei de suspendare trebuie să facă dovada achitării tuturor obligațiilor de plată către bugetul local de domiciliu provenite din amenzile contravenționale primite în calitate de conducători auto. Cu alte cuvinte, nu este suficientă achitarea exclusivă a amenzii care a determinat suspendarea permisului, dacă există și alte sancțiuni rutiere neachitate.

Reducerea perioadei de suspendare este condiționată și de îndeplinirea celorlalte cerințe legale, printre care promovarea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație și deținerea permisului de conducere de cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei.

În acest context, verificarea periodică a obligațiilor fiscale și achitarea la timp a amenzilor devin esențiale pentru evitarea unor probleme administrative și juridice. O sancțiune ignorată poate însemna nu doar o datorie care trebuie recuperată de autorități, ci și imposibilitatea de a conduce pentru o anumită perioadă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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