Cumpărarea vechimii în muncă în 2026: Câți ani se pot plăti retroactiv și ce perioade nu pot fi cumpărate

Românilor cărora le lipsesc ani de cotizare pentru pensie își pot completa stagiul prin plata retroactivă a contribuțiilor, în condițiile prevăzute de lege. Procedura este disponibilă celor care nu sunt pensionari și permite acoperirea anumitor întreruperi din istoricul de asigurare, pe baza unui contract încheiat cu casa teritorială de pensii.

Legislația în vigoare impune o serie de restricții clare privind intervalul maxim ce poate fi achiziționat retroactiv și stabilește cu exactitate situațiile în care golurile din cartea de muncă nu pot fi acoperite prin această metodă.

Câți ani de vechime poți cumpăra pentru pensie

Asigurarea retroactivă poate acoperi între o lună și 72 de luni anterioare celei în care este încheiat contractul. În acest interval pot fi selectate atât durate consecutive, cât și întreruperi separate.

„Persoanele interesate de completarea stagiului de cotizare în vederea obținerii pensiei pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii. În cadrul acestui contract se menționează perioada pentru care se achită contribuția, aceasta putând fi cuprinsă între o lună și maximum 6 ani, în funcție de necesitățile fiecărei persoane, până la data ieșirii la pensie (îndeplinirii condițiilor de pensionare.)

Legea permite încheierea mai multor contracte în baza acestor prevederi, însă duratele înscrise în ele, cumulate, nu pot depăși șase ani. Fiecare nouă solicitare trebuie să respecte și limita temporală calculată în raport cu luna semnării.

Ce perioade nu pot fi cumpărate

Nu pot fi acoperite prin plata retroactivă intervalele anterioare împlinirii vârstei de 18 ani sau cele ulterioare vârstei standard de pensionare. Sunt excluse și lunile care nu se încadrează în cei șase ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare socială.

De asemenea, nu sunt eligibile duratele pentru care persoana a realizat deja stagiu de cotizare ori stagiu asimilat în sistemul public sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia. Plata nu permite dublarea unor intervale recunoscute pentru pensie. În categoria perioadelor asimilate intră, în condițiile legii, studiile universitare urmate la zi sau cu frecvență și absolvite cu diplomă, serviciul militar și concediul pentru creșterea copilului. Prin urmare, lipsa unui contract de muncă în aceste situații nu înseamnă automat că lunile respective pot fi cumpărate.

Restricția privește și stagiile de cotizare sau cele asimilate realizate în statele membre ale Uniunii Europene ori în alte țări cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale. Pentru cine a lucrat peste hotare, absența contribuțiilor din evidențele românești nu dovedește, singură, existența unei întreruperi eligibile.

Totodată, nu pot fi cumpărate lunile în care solicitantul avea obligația asigurării în sistemul public de pensii, chiar dacă sumele datorate nu au fost achitate. Contractul retroactiv nu înlocuiește îndeplinirea unei obligații de plată existente.

Cine poate încheia contractul

La data semnării, persoana interesată nu trebuie să aibă calitatea de pensionar în sistemele vizate de reglementare. Accesul nu este limitat la cetățenii români: pot solicita asigurarea și cetățeni străini sau apatrizi, cu respectarea condițiilor legale privind domiciliul, reședința ori instrumentele internaționale aplicabile.

Nu este obligatoriu ca solicitantului să îi lipsească stagiul minim. Procedura poate fi folosită și de cei care au depășit acest prag, dar doresc să completeze întreruperi eligibile înainte de pensionare. Pentru pensia de limită de vârstă, stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Atingerea lui nu înlătură condiția privind vârsta de pensionare. Într-un exemplu ipotetic, o persoană cu 14 ani contributivi poate completa încă 12 luni prin plata retroactivă, dacă acestea îndeplinesc cerințele legale. Dreptul la pensie se stabilește după verificarea întregii situații de către instituția competentă.

Cât costă și în ce termen se plătește

Conform legislației în vigoare, contribuția lunară minimă se calculează prin aplicarea unui procent de 25% asupra salariului minim brut pe economie. Totodată, persoanele care doresc pot opta pentru plata unei contribuții mai mari decât cea minimă (de 25%), în funcție de propriile opțiuni sau obiective privind cuantumul pensiei viitoare. Acest aspect se stabilește prin contractul de asigurare încheiat cu Casa de Pensii.

Concret, cota rămâne de 25%, iar suma achitată poate crește prin alegerea unui venit lunar asigurat mai mare. Baza de calcul nu poate fi inferioară salariului minim brut pe țară în vigoare la încheierea contractului.

Începând cu 1 iulie 2026, venitul minim lunar asigurat este de 4.325 de lei. Aplicarea cotei de 25% conduce, înainte de rotunjire, la o contribuție de 1.081,25 lei, echivalentul a 12.975 de lei pentru un an.

CNPP indică un cuantum lunar de plată de 1.081 lei. Plata se face integral sau eșalonat, în tranșe lunare, în cel mult un an de la încheiere. Dacă suma datorată nu este achitată complet până la expirarea termenului, se recunoaște stagiul corespunzător plății efectuate.

Unde se depun actele

Contractul se încheie în scris cu casa teritorială de pensii competentă, stabilită în funcție de domiciliu sau reședință. Persoana care se prezintă direct depune actul de identitate, în original și copie, și declarația pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 12 la lege.

Demersul poate fi făcut și prin mandatar, pe baza unei procuri speciale. Pentru cei care nu mai au domiciliul sau reședința în România și nu au desemnat un reprezentant, normele indică instituția din raza ultimului domiciliu ori a ultimei reședințe din țară.

Anii cumpărați nu completează stagiul necesar pensiei anticipate

Duratele realizate prin asigurarea retroactivă se valorifică pentru pensia de limită de vârstă. Potrivit articolului 58 alineatul (2) din Legea nr. 360/2023, acestea nu intră în stagiul complet de cotizare contributiv necesar acordării pensiei anticipate.

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