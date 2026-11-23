A furat cabluri electrice și unelte de 2.500 de lei dintr-o hală din Cugir. Bărbat de 35 de ani, reținut de polițiști

Un bărbat de 35 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști după ce ar fi sustras cabluri electrice și unelte, în valoare totală de 2.500 de lei dintr-o hală aflată pe raza orașului.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, sub supravegherea și coordonarea unității de parchet competente.

Conform IPJ Alba, la data de 22 noiembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 21 noiembrie 2026, bărbatul ar fi pătruns într-o hală aflată pe raza orașului Cugir și ar fi sustras cabluri electrice și unelte, în valoare totală de 2.500 de lei.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, sub supravegherea și coordonarea unității de parchet competente.

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