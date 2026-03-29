CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, play-off incendiar pentru promovarea în Liga 2 | Programul conjudețenelor, în asaltul pentru eșalonul secund

CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir sunt cele două reprezentante ale Albei care vor lupta pentru promovarea în Liga 2 într-un play-off care se anunță incendiar.

În prima rundă vor fi jocurile Metalurgistul Cugir – SCM Zalău (vineri, 3 martie), la oaspeți portarul albaiulian Dinu Moldovan, și CSM Unirea Alba Iulia – Minaur Baia Mare (sâmbătă, 4 martie), vizitatorii fiind pregătiți de Alexandru Pelici, tocmai fostul antrenor al „alb-negrilor”

În partea secundă a stagiunii, după încheierea sezonului regular, se pleacă de la o ierarhie condusă de Poli Timișoara – 13 puncte urmată de Sănătatea Cluj – 11, CSM Unirea Alba Iulia – 10 și Metalurgistul Cugir – 9

Program play-off, Seria 7 și Seria 8, Liga 3, ediția 2025/2026

Etapa 1 (sâmbătă, 4 aprilie, ora 17.00)

CSM UNIREA Alba Iulia – Minaur Baia Mare

Poli Timișoara – Sănătatea Cluj

Viitorul Arad – Unirea Tășnad

METALURGISTUL Cugir – SCM Zalău

Etapa 2 (vineri, 10 aprilie, ora 17.00)

Minaur Baia Mare – Poli Timișoara

Sănătatea Cluj – Viitorul Arad

Unirea Tășnad – METALURGISTUL Cugir

SCM Zalău – CSM UNIREA Alba Iulia

Etapa 3 (sâmbătă, 18 aprilie, ora 17.00)

Viitorul Arad – Minaur Baia Mare

METALURGISTUL Cugir – Sănătatea Cluj

CSM UNIREA Alba Iulia – Unirea Tășnad

Poli Timișoara – SCM Zalău

Etapa 4 (sâmbătă, 25 aprilie, ora 17.00)

Unirea Tășnad – Poli Timișoara

SCM Zalău – Viitorul Arad

Minaur Baia Mare – METALURGISTUL Cugir

Sănătatea Cluj – CSM UNIREA Alba Iulia

Etapa 5 (sâmbătă, 2 mai, ora 18.00, prima din retur)

Minaur Baia Mare – CSM UNIREA Alba Iulia

Sănătatea Cluj – Poli Timișoara

Unirea Tășnad – Viitorul Arad

SCM Zalău – METALURGISTUL Cugir

Etapa 6 (sâmbătă, 9 mai, ora 18.00)

Poli Timișoara – Minaur Baia Mare

Viitorul Arad – Sănătatea Cluj

METALURGISTUL Cugir – Unirea Tășnad

CSM UNIREA Alba Iulia – SCM Zalău

Etapa 7 (sâmbătă, 16 mai, ora 18.00)

Minaur Baia Mare – Viitorul Arad

Sănătatea Cluj – METALURGISTUL Cugir

Unirea Tășnad – CSM UNIREA Alba Iulia

SCM Zalău – Poli Timișoara

Etapa 8 (sâmbătă, 23 mai, ora 18.00)

Poli Timișoara – Unirea Tășnad

Viitorul Arad – SCM Zalău

METALURGISTUL Cugir – Minaur Baia Mare

CSM UNIREA Alba Iulia – Sănătatea Cluj

*Clasament play-off: 1. Poli Timișoara 13 (9-5), 2. Sănătatea Cluj 11 (8-4), 3. CSM UNIREA Alba Iulia 10 (10-5), 4. METALURGISTUL Cugir 9 (6-10), 5. SCM Zalău 8 (7-8), 6. Unirea Tășnad 7 (10-9), 7. Minaur Baia Mare 7 (7-11), 8. Viitorul Arad 3 (5-10).

Prima clasată va promova direct în Liga 2, iar locul secund va susține baraje (sistem semifinale-finală), în 30 mai, iar în caz de calificare și în 6 iunie.

