Sport

CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, play-off incendiar pentru promovarea în Liga 2 | Programul conjudețenelor, în asaltul pentru eșalonul secund

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir sunt cele două reprezentante ale Albei care vor lupta pentru promovarea în Liga 2 într-un play-off care se anunță incendiar.

Citește și: Duel șoc pe „Cetate”: Alexandru Pelici adversar cu Minaur Baia Mare pentru CSM Unirea Alba Iulia, în prima etapă din play-off, în 4 aprilie!

În prima rundă vor fi jocurile Metalurgistul Cugir – SCM Zalău (vineri, 3 martie), la oaspeți portarul albaiulian Dinu Moldovan, și CSM Unirea Alba Iulia – Minaur Baia Mare (sâmbătă, 4 martie), vizitatorii fiind pregătiți de Alexandru Pelici, tocmai fostul antrenor al „alb-negrilor”

În partea secundă a stagiunii, după încheierea sezonului regular, se pleacă de la o ierarhie condusă de Poli Timișoara – 13 puncte urmată de Sănătatea Cluj – 11, CSM Unirea Alba Iulia – 10 și Metalurgistul Cugir – 9

Program play-off, Seria 7 și Seria 8, Liga 3, ediția 2025/2026

Etapa 1 (sâmbătă, 4 aprilie, ora 17.00)

CSM UNIREA Alba Iulia – Minaur Baia Mare

Poli Timișoara – Sănătatea Cluj

Viitorul Arad – Unirea Tășnad

METALURGISTUL Cugir – SCM Zalău

Etapa 2 (vineri, 10 aprilie, ora 17.00)

Minaur Baia Mare – Poli Timișoara

Sănătatea Cluj – Viitorul Arad

Unirea Tășnad – METALURGISTUL Cugir

SCM Zalău – CSM UNIREA Alba Iulia

Etapa 3 (sâmbătă, 18 aprilie, ora 17.00)

Viitorul Arad – Minaur Baia Mare

METALURGISTUL Cugir – Sănătatea Cluj

CSM UNIREA Alba Iulia – Unirea Tășnad

Poli Timișoara – SCM Zalău

Etapa 4 (sâmbătă, 25 aprilie, ora 17.00)

Unirea Tășnad – Poli Timișoara

SCM Zalău – Viitorul Arad

Minaur Baia Mare – METALURGISTUL Cugir

Sănătatea Cluj – CSM UNIREA Alba Iulia

Etapa 5 (sâmbătă, 2 mai, ora 18.00, prima din retur)

Minaur Baia Mare – CSM UNIREA Alba Iulia

Sănătatea Cluj – Poli Timișoara

Unirea Tășnad – Viitorul Arad

SCM Zalău – METALURGISTUL Cugir

Etapa 6 (sâmbătă, 9 mai, ora 18.00)

Poli Timișoara – Minaur Baia Mare

Viitorul Arad – Sănătatea Cluj

METALURGISTUL Cugir – Unirea Tășnad

CSM UNIREA Alba Iulia – SCM Zalău

Etapa 7 (sâmbătă, 16 mai, ora 18.00)

Minaur Baia Mare – Viitorul Arad

Sănătatea Cluj – METALURGISTUL Cugir

Unirea Tășnad – CSM UNIREA Alba Iulia

SCM Zalău – Poli Timișoara

Etapa 8 (sâmbătă, 23 mai, ora 18.00)

Poli Timișoara – Unirea Tășnad

Viitorul Arad – SCM Zalău

METALURGISTUL Cugir – Minaur Baia Mare

CSM UNIREA Alba Iulia – Sănătatea Cluj

*Clasament play-off: 1. Poli Timișoara 13 (9-5), 2. Sănătatea Cluj 11 (8-4), 3. CSM UNIREA Alba Iulia 10 (10-5), 4. METALURGISTUL Cugir 9 (6-10), 5. SCM Zalău 8 (7-8), 6. Unirea Tășnad 7 (10-9), 7. Minaur Baia Mare 7 (7-11), 8. Viitorul Arad 3 (5-10).

Prima clasată va promova direct în Liga 2, iar locul secund va susține baraje (sistem semifinale-finală), în 30 mai, iar în caz de calificare și în 6 iunie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

SuperLiga Alba, etapa 15: Liderul Viitorul Sântimbru s-a distanțat, CS Zlatna a ținut în șah Industria!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 12 ore

în

28 martie 2026

De

SuperLiga Alba, etapa 15: Liderul Viitorul Sântimbru s-a distanțat, CS Zlatna a ținut în șah Industria Galda de Jos! Liderul Viitorul Sântimbru s-a distanțat în ierarhie după a zecea victorie consecutivă, asta după ce Industria Galda de Jos a remizat la Zlatna, gazdele furnizând surpriza startului de retur.

Citește mai mult

Sport

Duel șoc pe „Cetate": Alexandru Pelici adversar cu Minaur Baia Mare pentru CSM Unirea Alba Iulia, în prima etapă din play-off, în 4 aprilie!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 14 ore

în

28 martie 2026

De

Duel șoc pe „Cetate", CSM Unirea Alba Iulia – Minaur Baia Mare, cu Alexandru Pelici antrenor, în prima etapă din play-off, pe „Cetate", în 4 aprilie! Prima etapă a play-off-ului aduce un duel exploziv pe „Cetate", între CSM Unirea Alba Iulia și Minaur Baia Mare, echipă care-l va avea pe bancă pe Alexandru Pelici, fostul antrenor al „alb-negrilor".

Citește mai mult

Sport

Metalurgistul Cugir, calificare în play-off-ul Ligii 3, după un 3-3 nebun, la Pecica! CIL Blaj, eșec cu Viitorul Arad, scor 0-3

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 ore

în

28 martie 2026

De

Metalurgistul Cugir, calificare în play-off-ul Ligii 3, după 3-3 nebun, la Pecica! CIL Blaj, eșec cu Viitorul Arad, scor 0-3, în ultima etapă a sezonului regular Metalurgistul Cugir s-a calificat în play-off-ul Ligii 3, alături de CSM Unirea Alba Iulia, din Seria 7.

Citește mai mult