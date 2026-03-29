CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, play-off incendiar pentru promovarea în Liga 2 | Programul conjudețenelor, în asaltul pentru eșalonul secund
CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir sunt cele două reprezentante ale Albei care vor lupta pentru promovarea în Liga 2 într-un play-off care se anunță incendiar.
În prima rundă vor fi jocurile Metalurgistul Cugir – SCM Zalău (vineri, 3 martie), la oaspeți portarul albaiulian Dinu Moldovan, și CSM Unirea Alba Iulia – Minaur Baia Mare (sâmbătă, 4 martie), vizitatorii fiind pregătiți de Alexandru Pelici, tocmai fostul antrenor al „alb-negrilor”
În partea secundă a stagiunii, după încheierea sezonului regular, se pleacă de la o ierarhie condusă de Poli Timișoara – 13 puncte urmată de Sănătatea Cluj – 11, CSM Unirea Alba Iulia – 10 și Metalurgistul Cugir – 9
Program play-off, Seria 7 și Seria 8, Liga 3, ediția 2025/2026
Etapa 1 (sâmbătă, 4 aprilie, ora 17.00)
CSM UNIREA Alba Iulia – Minaur Baia Mare
Poli Timișoara – Sănătatea Cluj
Viitorul Arad – Unirea Tășnad
METALURGISTUL Cugir – SCM Zalău
Etapa 2 (vineri, 10 aprilie, ora 17.00)
Minaur Baia Mare – Poli Timișoara
Sănătatea Cluj – Viitorul Arad
Unirea Tășnad – METALURGISTUL Cugir
SCM Zalău – CSM UNIREA Alba Iulia
Etapa 3 (sâmbătă, 18 aprilie, ora 17.00)
Viitorul Arad – Minaur Baia Mare
METALURGISTUL Cugir – Sănătatea Cluj
CSM UNIREA Alba Iulia – Unirea Tășnad
Poli Timișoara – SCM Zalău
Etapa 4 (sâmbătă, 25 aprilie, ora 17.00)
Unirea Tășnad – Poli Timișoara
SCM Zalău – Viitorul Arad
Minaur Baia Mare – METALURGISTUL Cugir
Sănătatea Cluj – CSM UNIREA Alba Iulia
Etapa 5 (sâmbătă, 2 mai, ora 18.00, prima din retur)
Minaur Baia Mare – CSM UNIREA Alba Iulia
Sănătatea Cluj – Poli Timișoara
Unirea Tășnad – Viitorul Arad
SCM Zalău – METALURGISTUL Cugir
Etapa 6 (sâmbătă, 9 mai, ora 18.00)
Poli Timișoara – Minaur Baia Mare
Viitorul Arad – Sănătatea Cluj
METALURGISTUL Cugir – Unirea Tășnad
CSM UNIREA Alba Iulia – SCM Zalău
Etapa 7 (sâmbătă, 16 mai, ora 18.00)
Minaur Baia Mare – Viitorul Arad
Sănătatea Cluj – METALURGISTUL Cugir
Unirea Tășnad – CSM UNIREA Alba Iulia
SCM Zalău – Poli Timișoara
Etapa 8 (sâmbătă, 23 mai, ora 18.00)
Poli Timișoara – Unirea Tășnad
Viitorul Arad – SCM Zalău
METALURGISTUL Cugir – Minaur Baia Mare
CSM UNIREA Alba Iulia – Sănătatea Cluj
*Clasament play-off: 1. Poli Timișoara 13 (9-5), 2. Sănătatea Cluj 11 (8-4), 3. CSM UNIREA Alba Iulia 10 (10-5), 4. METALURGISTUL Cugir 9 (6-10), 5. SCM Zalău 8 (7-8), 6. Unirea Tășnad 7 (10-9), 7. Minaur Baia Mare 7 (7-11), 8. Viitorul Arad 3 (5-10).
Prima clasată va promova direct în Liga 2, iar locul secund va susține baraje (sistem semifinale-finală), în 30 mai, iar în caz de calificare și în 6 iunie.
