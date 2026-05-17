FOTO | Elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș, PERFORMANȚE la Concursul Interjudețean de Matematică „Ioan Aron” 2026

Elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș, PERFORMANȚE la Concursul Interjudețean de Matematică „Ioan Aron” 2026

Două eleve ale Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș au fost premiate la Concursul Interjudețean de Matematică „Ioan Aron” 2026.

„Performanță la nivel interjudețean!

În urma Concursului Județean „As de Alba”- matematică, primii cinci elevi s-au calificat la prestigiosul Concurs Interjudețean „Ioan Aron” de la Arad, din 9 mai 2026. Suntem extrem de mândri să vă anunțăm că trei dintre ei sunt elevii școlii noastre și au reprezentat județul Alba cu onoare.

Felicitări din inimă elevilor!

1. LUCAN- CIUCHENDEA ȘTEFANIA – Premiul I (punctaj maxim), clasa a IV -a B, învățătoare Cibu Eugenia

2. VINGĂRZAN IRINA – Premiul III, clasa a IV-a C, învățătoare Gherman Maria

3. BÎRSAN LUCA IOAN – Participare, clasa a IV-a B, învățătoare Cibu Eugenia

Performanța voastră este oglinda muncii constante, a pasiunii și a dedicării. Mulțumim cadrelor didactice coordonatoare pentru îndrumare și părinților pentru susținerea necondiționată!

Bravo, dragi elevi! Sunteți o inspirație pentru noi toți!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș.

