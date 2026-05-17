Tribunalul Alba a menținut rechizitoriul DIICOT într-un dosar de trafic de minori și proxenetism: Procesul intră în faza de judecată

Tribunalul Alba – Secția Penală a decis, printr-o încheiere pronunțată joi, 14 mai 2026, începerea judecății într-un dosar instrumentat de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, în care un bărbat este acuzat de trafic de minori și proxenetism.

Instanța a respins toate cererile și excepțiile formulate de apărare în procedura de cameră preliminară și a constatat legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate în cursul urmăririi penale.

Potrivit procurorilor, inculpatul este acuzat că, în perioada octombrie 2024 – aprilie 2025, ar fi înlesnit practicarea prostituției de către o minoră în vârstă de 17 ani, cu care avea o relație de concubinaj, obținând foloase materiale de pe urma activității acesteia. După ce tânăra a împlinit 18 ani, anchetatorii susțin că activitatea ar fi continuat și în lunile octombrie – noiembrie 2025, fiind încadrată juridic drept proxenetism.

Conform rechizitoriului, persoana vătămată ar fi practicat prostituția în mai multe orașe și locații închiriate în regim hotelier sau prin platforme online, activitatea fiind promovată prin anunțuri postate pe site-ul Publi24 sub diverse pseudonime. Procurorii susțin că inculpatul ar fi coordonat întreaga activitate: închirierea apartamentelor, publicarea anunțurilor, organizarea deplasărilor și asigurarea protecției în relația cu clienții.

Ancheta a inclus interceptări telefonice, percheziții informatice, declarații de martori, înregistrări audio-video, date de trafic și localizare, precum și documente rezultate din intervențiile poliției la sesizări prin 112. Potrivit procurorilor, banii obținuți din activitatea de prostituție ar fi fost folosiți inclusiv pentru jocuri de noroc, consum de droguri și achiziționarea unui autoturism.

În cadrul procedurii de cameră preliminară, avocatul inculpatului a solicitat anularea mai multor probe și restituirea cauzei la parchet pentru refacerea urmăririi penale. Printre argumentele invocate s-au numărat: presupusa nelegalitate a interceptărilor telefonice; folosirea selectivă a conversațiilor; lipsa unei expertize financiar-contabile independente; neregularitatea rechizitoriului; presupuse încălcări ale „lanțului de custodie” al probelor digitale;

depășirea limitelor mandatelor de percheziție informatică; presupuse presiuni asupra martorilor.

Apărarea a invocat inclusiv jurisprudența Curții Constituționale privind implicarea Serviciului Român de Informații în executarea mandatelor de supraveghere tehnică.

Instanța a respins însă toate aceste susțineri. Judecătorul de cameră preliminară a arătat că interceptările au fost puse în executare de structuri ale poliției judiciare – Direcția de Operațiuni Speciale și structuri de combatere a criminalității organizate – și nu de SRI. Totodată, tribunalul a reținut că mandatele de supraveghere tehnică și perchezițiile informatice au fost autorizate legal de judecătorul de drepturi și libertăți.

Judecătorul a conchis că actul de sesizare îndeplinește toate condițiile prevăzute de Codul de procedură penală și descrie suficient de clar faptele imputate inculpatului, perioadele în care acestea ar fi fost comise și probele pe care se bazează acuzațiile.

În motivare se arată că procedura de cameră preliminară nu presupune verificarea temeiniciei acuzațiilor, ci doar legalitatea administrării probelor și a actelor de urmărire penală. Aspectele privind credibilitatea martorilor, interpretarea interceptărilor sau existența efectivă a infracțiunilor urmează să fie analizate în faza de judecată.

Instanța a mai subliniat că inculpatul a beneficiat de asistență juridică, a avut acces la dosar și a fost informat asupra acuzațiilor formulate împotriva sa, fiind respectate garanțiile dreptului la apărare și ale unui proces echitabil.

Încheierea poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

