FOTO | ALERTĂ în Alba: O femeie de 35 de ani, din Gârde, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia și poliția o caută

ALERTĂ în Alba: O femeie de 35 de ani, din Gârde, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia și poliția o caută

Polițiștii din Alba caută o femeie care a dispărut din localitatea Gârde, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

La data de 17 mai 2026, Secția 9 de Poliție Rurală Câmpeni a fost sesizată de către un bărbat de 35 de ani, din localitatea Gârde, cu privire la faptul că, în jurul orei 18.30, sora lui, DOBRE NICOLETA, în vârstă de 31 de ani, a plecat de la domiciliul acestuia și nu a mai revenit până în prezent.

Femeia are următoarele semnalmente:

* 1,60 m înălțime;

* 60 de kilograme;

* Păr șaten;

La momentul dispariției, purta un tricou maro, pantaloni negri și adidași de culoare alb cu albastru.

Femeia a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

