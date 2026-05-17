FOTO | ALERTĂ în Alba: O femeie de 35 de ani, din Gârde, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia și poliția o caută
ALERTĂ în Alba: O femeie de 35 de ani, din Gârde, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia și poliția o caută
Polițiștii din Alba caută o femeie care a dispărut din localitatea Gârde, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
La data de 17 mai 2026, Secția 9 de Poliție Rurală Câmpeni a fost sesizată de către un bărbat de 35 de ani, din localitatea Gârde, cu privire la faptul că, în jurul orei 18.30, sora lui, DOBRE NICOLETA, în vârstă de 31 de ani, a plecat de la domiciliul acestuia și nu a mai revenit până în prezent.
Femeia are următoarele semnalmente:
* 1,60 m înălțime;
* 60 de kilograme;
* Păr șaten;
La momentul dispariției, purta un tricou maro, pantaloni negri și adidași de culoare alb cu albastru.
Femeia a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Tribunalul Alba a menținut rechizitoriul DIICOT într-un dosar de trafic de minori și proxenetism: Procesul intră în faza de judecată
Tribunalul Alba a menținut rechizitoriul DIICOT într-un dosar de trafic de minori și proxenetism: Procesul intră în faza de judecată Tribunalul Alba – Secția Penală a decis, printr-o încheiere pronunțată joi, 14 mai 2026, începerea judecății într-un dosar instrumentat de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, în care un bărbat este acuzat de trafic de […]
VIDEO | Târgul ONG-urilor la Alba Iulia 2026: Organizații locale și oportunități pentru a putea contribui în comunitate, prezentate în Șanțurile Cetății Alba Carolina
Târgul ONG-urilor la Alba Iulia 2026: Organizații locale și oportunități pentru a putea contribui în comunitate, prezentate în Șanțurile Cetății Alba Carolina Târgul ONG-urilor de la Alba Iulia are loc duminică, 17 mai 2026, în Șanțurile Cetății, într-un eveniment la care sunt prezente organizații locale și nu numai. Organizatorii evenimentului, Alba Iulia – Capitala Tineretului […]
VIDEO | Păpuși și marionete gigant la Alba Mall: Momente inedite în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești” 2026
Păpuși și marionete gigant la Alba Mall: Momente inedite în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești” 2026 În cadrul Festivalului Internațional de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia, Teatrul pe roți Arad și Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca au adus momente inedite și pline de voie-bună pentru albaiulieni. Teatrul pe roți Arad a adus în fața […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, despre piața imobiliară din România: Vânzările de apartamente noi au scăzut cu 76%
Radu Georgescu, despre piața imobiliară din România: Vânzările de apartamente noi au scăzut cu 76% Economistul Radu Georgescu avertizează că...
FOTO | Un român, coautor al piesei ,,Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision. Artista Dara a explicat mesajul piesei
Un român, coautor al piesei ,,Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision. Artista Dara a explicat mesajul piesei Bulgaria a câștigat cea de-a...
Știrea Zilei
FOTO | ALERTĂ în Alba: O femeie de 35 de ani, din Gârde, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia și poliția o caută
ALERTĂ în Alba: O femeie de 35 de ani, din Gârde, a plecat de acasă și nu a mai revenit....
Tribunalul Alba a menținut rechizitoriul DIICOT într-un dosar de trafic de minori și proxenetism: Procesul intră în faza de judecată
Tribunalul Alba a menținut rechizitoriul DIICOT într-un dosar de trafic de minori și proxenetism: Procesul intră în faza de judecată...
Curier Județean
FOTO | Elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș, PERFORMANȚE la Concursul Interjudețean de Matematică „Ioan Aron” 2026
Elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș, PERFORMANȚE la Concursul Interjudețean de Matematică „Ioan Aron” 2026 Două eleve ale Școlii...
Echipamente medicale și mobilier medical în valoare de peste 6 milioane de lei achiziționate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Procedură în derulare. LISTA
Echipamente medicale și mobilier medical în valoare de peste 6 milioane de lei achiziționate de Spitalul Județean de Urgență Alba...
Politică Administrație
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia...
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Opinii Comentarii
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români Cuviosul Teodor...